胡瓜失手解體海洋生物！崩潰喊「像做外科手術」

胡瓜近期解鎖深澳鐵道自行車初體驗。（圖／下面一位提供）





綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道「下面一位」，最新一集來到百年漁村，尋找限定海味。胡瓜跑遍全台外景，卻尚未搭乘過深澳鐵道自行車，這次他解鎖初體驗，一路從深澳站騎到八斗子站，沿途風光明媚，依山傍海的美景讓他身心舒暢，感謝節目帶他去遍沒去過的地方。

難得來到八斗子，胡瓜把握機會進行了一場深度的在地文化與美食探索。他親臨百年漁村，親身體驗了當地特殊的透抽一夜干製作過程，在手作時一度不慎將透抽「解體」，自嘲宛如進行外科手術，所幸經驗豐富的漁村媽媽及時救援，隨後胡瓜享用乾煎的一夜干，十分喜愛，透過與漁村媽媽的交流，胡瓜得知她們年輕時曾是海女，而眼前的漁村過去竟是沙灘，這份時代的變遷讓他對在地歷史文化產生深刻感觸。

胡瓜首度挑戰灌香腸。（圖／下面一位提供）

除了透抽一夜干，身為香腸愛好者的胡瓜，對於八斗子獨特的飛魚卵香腸也充滿期待。這也是他首度挑戰灌香腸，從腸衣的分解、打結到灌製，每個步驟都考驗著耐心與技巧，胡瓜再次幽默表示這項任務如同進行精密的「外科手術」，為旅程增添不少歡笑。

胡瓜此行也跟隨漁村媽媽的腳步，深入當地潮間帶，感受不同於以往的自然風貌。漁村媽媽們介紹，現今遊客所見的潮間帶，曾是她們兒時的天然遊樂場。胡瓜入境隨俗，換上傳統草鞋在潮間帶踏查，親身感受漁村媽媽們過往的童年記憶，同時也近距離觀察潮間帶豐富的生態奇景。這次深入了解漁村在地文化與生態的機會，為胡瓜留下了難忘的體驗與珍貴回憶。



