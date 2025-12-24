胡瓜失手「解體活體生物」嚇翻！婦女急忙救火化險為夷

胡瓜手灌飛魚卵香腸。（下面一位提供）

綜藝天王胡瓜主持《下面一位》，最新一集節目中，胡瓜造訪北海岸百年漁村，不僅解鎖人生首次的「深澳鐵道自行車」體驗，更深入在地部落，挑戰手作限定海味，感受濃厚的漁村人情味。外景經驗豐富的胡瓜，這回迎來人生初體驗，從深澳站一路騎乘鐵道自行車至八斗子站。沿途依山傍海的絕美風光讓胡瓜心情大好，直言雖然跑遍全台，卻是第一次以這種方式欣賞北海岸之美，更感性感謝節目組帶他走訪許多從未踏足的秘境。

難得來到八斗子，胡瓜挑戰製作在地特色的「透抽一夜干」。過程中他因操作生疏，一度失手將透抽「解體」，所幸漁村媽媽及時救援才化險為夷。隨後挑戰灌製「飛魚卵香腸」時，光是處理腸衣與打結就讓他大費周章，讓身為香腸愛好者的他苦笑自嘲：「我今天都好像在動外科手術。」

廣告 廣告

胡瓜開心到東北角玩。（下面一位提供）

除了美食，胡瓜也融入當地文化，換上傳統草鞋走進潮間帶。在曾是「海女」的媽媽們帶領下，他驚覺眼前的岩石區過往竟是片沙灘。透過這次深度旅遊，胡瓜不僅品嚐到鮮美的乾煎一夜干，更深刻體會到環境與時代的變遷。他表示，能深入了解漁村文化並體驗在地童年記憶，是極其珍貴的回憶。

更多中時新聞網報導

著眼疾病前端 莊海華力推預防醫學

減少汙染 環團籲多用低碳水泥

BLACKPINK 韓流推向頂流