胡瓜孫女Emma《整形過後》9日晚首映時現身，被問到小禎男友喊救命

胡瓜孫女Emma演出處女作《整形過後》/記者倪有純攝

胡瓜孫女Emma《整形過後》戲中的單親爸爸溫昇豪/記者倪有純攝

胡瓜孫女已18歲的Emma（李曼唯），小禎和李進良的女兒，正式出道演戲，參演温昇豪監製的台灣第一部整形影集《整形過後》，（9）日出席首映會，成為媒體焦點，胡瓜也力挺孫女現身，提醒她要「好好說話」。

Emma首次面對媒體，心情緊張，小禎有沒有教她什麼，Emma笑說阿公胡瓜有陪她出席活動，特別叮嚀，「要好好說話。」

Emma在劇中飾演整形外科醫師温昇豪的女兒，和她一樣出自單親家庭，劇裡角色「江沐瑄」對於父母離異十分敏感。温昇豪透露Emma與李進良的關係就像朋友，甚至有時在外還會稱呼他為「良哥」，對於李進良與小禎離婚後保持的友好關係，温昇豪更大讚兩人是典範，「在他們一家子身上，我看到是一個完美的呈現。」而Emma說胡瓜看了她的哭戲也被打動，但也專業給建議，要她表情可以再豐富一些。

Emma在 16歲得知要參與《整形過後》的演出，或許年紀尚小，Emma的詞彙表達力有限，加上自小在鎂光燈環境下成長，自然形成一道自我保護機制，不易與人交流。她同樣與劇組人員一樣，經歷選角、上表演課、拍攝等過程，全力投入的態度令人讚賞，「你可以知道她很想要做這件事情，可是有時候就是力不從心、做不到」。

溫昇豪說，「當時的導演還有戲劇指導跑來跟我講，她心防很重，因為她不容易跟人家分享，也不知道怎麼分享。」所幸透過導演、表演指導以及女星張榕容的協助，Emma逐漸打開心房，也逐步掌握表演技巧。 Emma難免被問到爸爸媽媽，9日恰好是小禎41歲生日，Emma說媽媽不在台灣，她也透露，今年小禎生日時送她101朵玫瑰，100代表媽媽，1則是自己，把小禎逼哭了。Emma剛錄取輔大大傳系，演戲與大學生涯才要開始，戲中爸爸温昇豪驕傲幫她宣傳，「她榜首！」現場一片笑聲。之前小禎曾說要女兒出國，但因為爺爺奶奶年紀都大了，還是想先留在他們身邊。

Emma也被問到跟小禎的男友Alan熟不熟，Emma緊張說，「熟吧，有吃過幾次飯。」至於是否真的像大谷翔平，她更緊張地說，「可能吧！也沒有很像。」立時轉向戲中爸爸温昇豪求救。