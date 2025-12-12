胡瓜宣布退出《綜藝大集合》 民視：節目仍正常製播

播出長達24年的民視綜藝節目《綜藝大集合》即將畫下句點，66歲的王牌主持人胡瓜今(12)日出席華視新節目《週末最強大》開播記者會時，親口證實自己已確定不再續約民視，並透露由他主持的《綜藝大集合》已完成最後一集錄影，節目將播出至明年1月31日，對此，民視則回應「持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播」。

胡瓜近年與民視的合約狀況多次引發關注，今年更一度傳出雙方續約出現變數，對此，胡瓜首度正面說明，表示過去在其他時段節目曾發生合約糾紛，為避免重蹈覆轍，他在今年9、10月便事先寄出存證信函，明確表達不續約意願，且是在事前取得民視同意的情況下進行，「民視從頭到尾都很尊重我們的決定，也給予祝福」。

胡瓜強調，《綜藝大集合》將只錄製至明年1月31日，並非外界所傳臨時喊停，至於主持費遭砍半的傳聞，他直言「完全是子虛烏有」，並澄清民視從未要求他降價續留，他也提到，自己仍會回到民視主持今年的除夕特別節目運動會單元，是因為民視早在4、5月就提出邀請，並已取得華視方面的同意。

針對外界關心他與其他主持人是否存在心結，胡瓜否認與白冰冰有所謂不同台恩怨，表示「根本沒有冰過，哪來破冰」，他強調，所有決定都是基於工作規劃，並非個人情緒因素。

對此，民視方面則回應表示：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」不過隨著胡瓜親口證實不續約，《綜藝大集合》將錄影至明年1月底，這檔陪伴觀眾24年的國民節目，正式進入倒數階段。

(圖｜翻攝自週末最強大Youtube頻道)