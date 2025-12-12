胡瓜宣布震撼彈！《大集合》錄到明年1月 24年節目走入歷史

66歲的胡瓜主持《綜藝大集合》長達24年，12日他親口證實與民視的合約將在2026年1月31日到期，《綜藝大集合》也將錄影至同一天，等同宣告這個陪伴觀眾24年的節目即將走入歷史。

胡瓜（右2）12日與陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）出席新節目《週末最強大》記者會。（圖／翻攝週末最強大 臉書）

胡瓜12日與陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）出席新節目《週末最強大》記者會時，三人身穿包青天古裝亮相，不過胡瓜卻在現場拋出震撼彈。他嚴肅表示，他與民視前兩年確實發生過合約問題，「不管熟不熟都會寄存證信函」，為了避免今年再次發生相同狀況，他事先詢問民視是否可以寄存證信函，獲得對方同意後才寄出不續約的信函。

胡瓜（右1）12日證實《綜藝大集合》確定走入歷史。（圖／翻攝週末最強大 臉書）

胡瓜強調，最終的結論就是他沒有要續約《綜藝大集合》，民視也表示OK。對於外界傳聞民視有意將他主持費砍半一事，胡瓜則回應「民視沒有說要我降價」。

胡瓜主持民視《綜藝大集合》長達24年。（圖／民視提供）

此消息一出，讓不少長期支持《綜藝大集合》的鄉親們感到失望，這個陪伴觀眾24年的節目即將在明年1月底畫下句點。

