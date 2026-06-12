胡瓜帶小禎來了！號召群星為十方辦公益餐會拚募1000萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者蔡淑媛／台中報導〕綜藝天王胡瓜來了！一向熱心公益也是十方啟能榮譽校長的胡瓜，將帶領女兒小禎、金曲歌后曾心梅、有小費玉清封號的歌手林俊逸等10多名藝人，參與7月4日的十方啟能中心公益募款餐會，席開160桌，希望募集1000萬能更新設備、挹注學員復健費用及改善校區邊坡道路工程，目前仍有30桌未認助，盼各界助愛響應。

十方啟能中心宣佈啟動7月4日的公益募款餐會，胡瓜將率領眾星義演。(記者蔡淑媛攝)

十方啟能中心在台中大坑山區默默服務身心障礙的孩子已經40年，進行復健療育、啟能訓練，目前有110名大小學員，學員更是來自弱勢中的弱勢家庭，學員負擔任復健、療育費用7%，政府28%，其他65%全由中心自行募款，相當辛苦，十方挺過疫情、山坡地土石流，希望能為身心障礙孩做更多。

廣告 廣告

十方啟能中心學員現場表演。(記者蔡淑媛攝)

十方啟能中心主任游月菊說，胡瓜從主持綜藝節目百戰百勝，錄影地點在大坑的亞哥花園，開姞與十方結緣，35年持續支持十方，前2次義演獲得熱烈響應，這次再號召胡盈禎、曾心梅、郭忠祐、賴慧如、邵大倫、方馨、林俊逸、賈斯汀、黃露瑤、王建騏、洪暐哲等10多位藝人朋友熱情響應，透過演藝與公益結合，讓更多民眾關注身心障礙者長期服務需求。

游月菊說，十方位在北屯大坑山上，地點偏遠，但是十方堅持「做在需要上」，照顧這群弱勢中的弱勢孩子身上，雖資源不足、捐款也大環境影響減少3成，十方仍努力為孩子拚資源、極盡所能讓他們和平常孩子得到相同的呵護與學習，讓孩子學習更安全及完善。

十方啟能中心學員現場表演。(記者蔡淑媛攝)

十方40年，從當年在大坑篳路襤褸創建，照顧孩子從7個到現在110人，從小顧到大、顧到老，除了啟能中心，也發展小作所、日照中心、親愛家園，最小的孩子2歲，最大的已經40幾歲，一路陪伴。

十方今天宣告餐會啟動，十方孩子也帶來熱力表演，及首映40週年系列影片「愛的三部曲」，學員腦麻兒茂翔、天使症虹安與家人在十方的心路歷程，其中罕病重症的虹安從2歲進入十方，到現在29歲，十方仍一路陪伴。

十方啟能中心宣佈啟動7月4日的公益募款餐會，胡瓜將率領眾星義演。(記者蔡淑媛攝)

社會局長廖宗侯也感謝十方40年來幫助台中市身心障礙的孩子與家庭，是政府非常重要的支持力量，造福非常多的身心障礙的家庭服務；記者會後則有枝茂慈善基會場捐出20萬義助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

農曆5月「12星座運勢排行榜」揭曉！5星座人脈通錢脈、4星座低調避風頭

工作13年換來12萬資遣費！呂文婉被迫「二選一」辛酸內情全說了

秒收起嬉皮笑臉！她質詢電爆殷瑋影片曝 網友狂讚： 戰力超強

