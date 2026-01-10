胡瓜年幼心願曝光 無法兌現成60多年遺憾

胡瓜訓練警犬。（《下面一位》提供）

「綜藝天王」胡瓜在最新一集的YouTube頻道《下面一位》，體驗訓練警犬，圓夢跟狗狗相處的小小心願。他分享，他從小就想要有隻狗狗作伴，兒女也養非常多寵物作伴，自己在路上遇到動物也喜歡去親近問候，可惜始終遺憾這個心願未實現。

胡瓜體驗和偵爆犬Apple搭檔，首先建立情感連結，胡瓜學習力極強，一次就能抓到精隨，從給予指示到挑戰一連串的關卡，胡瓜和狗狗都默契滿分，就算中途有小失誤胡瓜也耐心安撫，給予鼓勵。

到了全體訓練時看似順利，沒想到卻在要召回Apple時，不管胡瓜怎麼努力呼喊，Apple彷彿耳朵關閉，怎樣也不理，看似「郎有情妹無意」的畫面非常逗趣，一系列的考驗，讓胡瓜無奈的喊：「到底是在訓練我還是在訓練狗！」

身為偵爆犬，胡瓜體驗帶Apple考驗偵爆能力，胡瓜脫離安排隨機出考題，將火藥物隨機放到不同地方，Apple也成功破解，胡瓜考上癮，一直在想還可以往哪藏，結果被戳破「瓜哥是你要跟狗狗一起體驗！別想逃！」

終極考驗是胡瓜和Apple合作一起尋找汽車藏有的爆裂物和毒品，見到Apple繞了一圈又一圈，也成功尋獲物品，讓胡瓜相當佩服這些訓練有素的警犬。

