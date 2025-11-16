胡瓜弟子30年沒見過生父！得知「已經離世10年」悲吐遺憾

葉欣眉30多年未見過生父，才得知已經離世10年。（圖／粘耿豪攝）

過去長期與胡瓜主持節目的女星葉欣眉，憑藉口齒伶俐及機智反應受到觀眾肯定，但鮮少提及家人生活的她，近日突然在社群透露與爸爸的互動，坦言已經30多年沒見過爸爸，想不到日前得知爸爸早在10年前就離世，直到現在才第一次看到爸爸的照片。

葉欣眉16日發文表示，爸媽在她2、3歲時就分開，所以有記憶以來，一直不清楚爸爸的模樣，也沒有留下任何照片，「爸爸長什麼樣子？」是她前半生想解答的疑惑。她提到，當自己站在螢光幕前，曾想過因此與爸爸聯繫上：「哪天等我有了知名度，爸爸會不會來找我？！我沒改過名字，大家都叫我『彰化梁詠琪』，名字加上出生地，這麼多提示，爸爸一定會知道。」

可是在前幾天，她因為工作意外得知爸爸的死訊，看到爸爸的照片時也會心想：「原來那是我爸爸」、「原來我爸爸長這樣」、「我長得有像爸爸嗎？」葉欣眉坦言，內心有種微妙的感覺，原本應該恨一個人，但又有難以解釋的熟悉感，氣不了，儘管試圖了解爸爸的過去，最後還是打消念頭。

說到與爸爸的遺憾，她認為是10年前還沒紅到讓爸爸想起她，並想與爸爸說：「我從來就不怪你的不在，謝謝你給我到這上的門票，因為你的缺席，我得到更多。」不過，她一路走來並未感到灰心，即使是沒有爸爸保護的孩子，「身邊還是圍繞著許多天使，我沒有比別人差，但也必須比其他人更堅強溫暖！」

最後，葉欣眉感謝成長過程中親友的陪伴、照顧，出社會後長輩、朋友的關愛，讓她了解到，「比血緣更重要的是對彼此的意義，是我們相遇時結下的善緣，我選擇更珍愛自己身邊的人！」但還是很開心看到爸爸的模樣，偶然的解惑給她很大鼓勵，彷彿宇宙在對她訴說：「人生沒有不可能，只管繼續努力向前！」令網友看了都心疼，紛紛給予鼓勵與祝福。

