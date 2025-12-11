胡瓜心疼蕭敬騰遭網暴 揭捐「鑽石舞台」唱酬暖舉

曾心梅（後排左起）、余天、黃西田、胡瓜、康康、李翊君、王彩樺、余祥銓（前排左起）、賴慧如、歐漢聲、翁立友出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。萬星傳播提供



胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會明年3月21、22日將重返台北流行音樂中心，今（12╱11）他與余天、余祥銓父子、黃西田、康康、歐漢聲（歐弟）、曾心梅、賴慧如、翁立友、李翊君、王彩樺出席記者會，宣布蕭敬騰將唱3月22日場，並大方捐出唱酬做公益。

其實胡瓜想邀蕭敬騰加盟已有半年，直到邀他上《下面一位》節目時又聊了一下，「其實他們對台灣感情是非常濃厚，一直網友都會在說他怎樣，我覺得他是非常有愛心的，二話不說就願意來，我覺得做公益是大家一起來，所以能請到蕭敬騰來，我們真的非常謝謝他」。

廣告 廣告

蕭敬騰（左）、胡瓜和各界高手比拼。《下面一位》提供

至於蕭敬騰是否也會演短劇？胡瓜表示：「沒有，但是他已經非常配合我們，他選的歌曲會盡量選前輩的歌，因為他會的歌也蠻多的，不會執著唱他自己的歌，他說一定要唱大家比較耳熟能詳的歌曲。」

另外，胡瓜也提到，日前到北醫時遇到李翊君和女兒王敏淳在做志工，稱讚她和老公檢場都很有愛心，李翊君也笑說：「我很姓可以再次參加『鑽石舞台』，我希望我們唱的歌可以回饋給很多銀髮族的朋友們。」

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場門票明午1點在年代售票系統開賣，啟售日至28日止購票享早鳥9折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

南珉貞球場被摸臀性騷 鬆口續約富邦機率

陳玉勳龜毛選角助攻《大濛》破3000萬 宋芸樺裝嫩聯手潘麗麗投催淚彈

孟庭葦離開台北20年現蹤陽明山 淚崩送別音樂人屠穎