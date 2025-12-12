胡瓜恐離開《大集合》！Lulu驚喊可惜：年代的轉換
藝人陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今年10月正式結為夫妻，將於明年1月舉行婚禮，今（12）日夫妻倆一同出席公益記者會，透露目前婚宴籌備進度「五五六六」，預計將於這兩日著手邀請賓客，談及胡瓜今證實與民視不續約，恐將離開《綜藝大集合》，同在主持界的兩人也吐露自身看法。
胡瓜今出席新節目開播記者會時，坦言與民視合約將在明年（2026）1月31日到期，雙方目前已經達成共識，屆時恐將離開主持24年的招牌節目《綜藝大集合》，而民視則回應表示：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」強調節目不會收攤，目前仍持續協議中。
對此，Lulu與陳漢典聽聞此事有些驚訝，坦言「很可惜，我們也這樣走走停停吧，節目也是開開停停，我覺得現在確實是一個可能網路跟電視的一個交叉口，年代的轉換」，認為在轉換中不免會出現陣痛的過程，加上現在YouTube節目越做越好，「那是不是金鐘獎未來譬如說跟金鐘獎合併？我覺得這當然也蠻好的。」
Lulu強調，無論是《綜藝大集合》或是兩人與吳宗憲一同主持的《綜藝大熱門》等都是很優質的節目，「這些都是我們從小看到大的，也陪大家很久的一個時間」，兩人對於胡瓜即將開播的新節目也十分期待。
