胡瓜悼念曹西平談昔日秀場情誼 許富凱憶前輩「最後同台成永別」

胡瓜與妻子丁柔安下午一起現身曹西平靈堂，向老友作最後道別。（圖／侯世駿攝）

資深藝人曹西平去年12月29日於新北市三重住處猝逝，享壽66歲。今（12日）為靈堂開放弔唁第3天，演藝圈多位好友陸續前來致意，胡瓜與妻子丁柔安下午一同現身，向老友作最後道別。胡瓜感嘆曹西平離世來得突然，表示近年雖然較少碰面，但只要遇到仍會寒暄聊天，「事情也來得蠻突然的，這幾年比較少跟他碰面，但是碰面還是會聊天」。

曹西平比胡瓜早出道，胡瓜也提到兩人早年常在秀場相遇，算是同時期的藝人，「他是唱歌，我是去主持的。我在新加坡表演的時候，曹西平已經非常紅了，當時還和梅艷芳並稱『金童玉女』」。

藝人林美秀、許富凱前來弔唁曹西平。（圖／侯世駿攝）

藝人林美秀與許富凱也一同前來弔唁，林美秀透露，過去常與曹西平相約吃飯，直言曹西平對晚輩相當照顧，，林美秀也以幽默方式祝福老友，「希望他到另外一個天堂，還是可以繼續去罵醜八怪」。

許富凱則談到與曹西平的一段深刻回憶，透露對方曾在他準備於高雄舉辦演唱會時，特地用家中電話打給他，「我在高雄要開演唱會 ，他用家裡電話打電話跟我講了一個小時，給我很多的鼓勵。之前主持節目的時候 ，他有來上節目，我們一起圓夢，在舞臺上唱他最喜歡的日文歌」，那次也是兩人的最後一次見面。

