胡瓜想上康康節目宣傳被狠拒！現場對質爆內幕 點名白冰冰反擊「來被羞辱的嗎」

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，胡瓜今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年3月21日、22日重返台北流行音樂中心，卡司也跟著公開，包含余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友、蕭敬騰等。康康自爆為了出席記者會，向中視的《綜藝一級棒》請假，胡瓜被問到會不會上對方的節目宣傳，他直言：「想啊！他們不同意啊！」

胡瓜、康康同台互嗆。（圖／記者吳雨婕攝）

去年4月白冰冰帶走節目人馬，從中視跳槽到民視開節目《超級冰冰Show》， 壓縮到胡瓜節目的主持黃金檔，讓胡瓜與民視的關係鬧僵，如今中視找來康康主持《綜藝一級棒》，讓胡瓜、康康的關係尷尬。

胡瓜被問到會不會上康康的節目宣傳，他直言：「想啊！他們不同意！」康康尷尬想否認，胡瓜立即表示：「拿簡訊出來看！」康康提到，起初胡瓜希望他去上《週末最強大》宣傳公益演唱會，但遭到電視台長官的阻攔，「最好帶著陳亞蘭、歐弟一起來，我一個人換三個很划算，但是長官有長官的打算，大家都是朋友也是敵人。」還開玩笑，乾脆一起上《超級冰冰Show》宣傳，直呼：「我是來這裡被羞辱的嗎？」

