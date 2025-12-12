胡瓜意外襲胸籃籃被炎上 現身吐真實心聲

《週末最強大》主持人胡瓜扮演足智多謀公孫策。華視提供



小禎12月9日過41歲生日，與佩甄、巫啟賢等打高爾夫球的好友到廣州度假，小7歲廚師男友Alan也愛相隨，她還大方分享2人親密摟抱和接吻照放閃，胡瓜今（12╱12）與陳亞蘭、歐漢聲出席新綜藝節目《週末最強大》開播記者會，被問是否有看到小禎的激吻照，他搖頭說「沒有看」，低調不多談，但對於外孫女李曼唯（Emma）以《整形過後》出道，他則分享有幫Emma做心理建設。

Emma日前出席首映會時透露外公有叮嚀：「要好好講話。」今胡瓜透露：「因為新人總是怕網友對她的評價，我說妳要走這條路，就像當初我跟小禎講的，我記得我第1次帶小禎去上《康熙來了》，發現很多記者，我說小禎妳確定要走這條路？同樣的話我也有跟Emma講，如果妳心裡承受得了再走這一條路，她如果能心理建設好就去做啊，不然光哭都來不及，怎麼做好一件事。」

《週末最強大》要出外景，胡瓜之前在主持的《綜藝大集合》中和籃籃玩「投懷送抱」遊戲時不小心摸到她的胸部，畫面被網友炎上，今被問此事，他強調新節目不用擔心，「我們不會啦！不會有身體接觸，我們是跟阿嬤們切菜」。至於是否感到委屈？他低調地說：「這事都翻篇了，有什麼也過去了。」

