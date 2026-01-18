胡瓜才出題⋯馬上忘光！ 阿翔直接出狠招

胡瓜。（圖／民視）

輪到阿翔組時，身為關主的他竟直接跳出高難度 Locking，本以為媽媽們會招架不住，沒想到接力時動作意外到位，全場忍不住報以熱烈掌聲。胡瓜組同樣狀況百出，胡瓜才剛出完舞步就轉頭對阿翔說：「我都忘記欸！」

阿翔。（圖／民視）

接著登場的是體力與平衡感雙重考驗的「螞蟻上樹」。參賽者須在哨音響起後攀爬傾斜紙管，搶下最頂端的糖果即可獲勝。首位出戰的張芷緹速度驚人，一路領先觀眾，卻在中途失去平衡滑落，反而讓穩紮穩打的觀眾後來居上，率先拿下糖果。接連幾局，藝人組頻頻失守，比分一度被拉開。

眼看情勢不妙，藝人組只好派出身手矯健的阿翔救援。比賽一開始他火速攀爬，卻突然失去重心翻轉下滑，現場一片驚呼。沒想到阿翔臨危不亂，反手抓住紙管，硬是一路倒爬回頂端，成功搶下藝人組第一顆糖果，精彩表現瞬間點燃全場，也替藝人組成功扳回一城。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐