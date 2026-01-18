胡瓜才鬆口不走了！《綜藝大集合》收視衝破4 主持群感動致謝觀眾

《綜藝大集合》收視破4。民視提供

節目《綜藝大集合》再創收視新高！上週日（1/14）播出4歲以上收視達3.47，25-49歲收視2.04，最高收視更衝上4.04，榮登全國第一，主持群也在節目中感謝觀眾一路以來的熱情支持。

主持群感謝觀眾。民視提供

本週節目來到雲林斗六「紅螞蟻生態世界」，現場出現一群活到老、學到老的熱舞媽媽團，讓胡瓜看得相當開心，當場靈機一動設計全新遊戲「舞蹈花甲台灣巡迴賽」。遊戲規則為每組由兩位藝人與兩位媽媽組成，第一棒藝人出題舞步，媽媽需學會後接力給下一棒，一路傳到最後，由最後一棒藝人與第一棒藝人同時跳舞，比賽舞步傳接是否成功，最完整的一組即可晉級。

第一組由舞陽開場，舞步看似不難，卻讓接棒的媽媽一度暈頭轉向，導致籃籃接力時滿臉問號，急得直喊：「什麼東西？」雖然慌張，籃籃仍努力還原舞步，沒想到下一棒的鄉親阿伯卻完全看不懂，直接亂跳一通，讓準備接力的郭忠祐也跟著一陣亂舞，滿頭問號，現場笑聲不斷。接著輪到阿翔組，身為關主的阿翔竟出了一段高難度的Locking舞步，原本大家以為媽媽會手忙腳亂，沒想到媽媽接力時跳得有模有樣，獲得全場熱烈掌聲。

籃籃滿臉問號。民視提供

胡瓜組同樣笑料百出，胡瓜才剛出完舞步，轉頭就對阿翔說：「我都忘記欸！」一路接力到最後，由大飛與胡瓜對跳，眾人目光全盯著胡瓜是否記得原舞步，幸好關主成功過關，否則場面恐怕相當尷尬。

接下來進行刺激遊戲「螞蟻上樹」，參賽者需在哨音響起後爬上傾斜的紙管，最先搶到頂端糖果者獲勝。首位上場與觀眾PK的是張芷緹，她一開始速度飛快、進度大幅領先，卻在半途失去平衡摔落；反觀觀眾雖然緩慢，卻穩紮穩打，成功搶下糖果贏得勝利。接下來的藝人也接連失利，連續被觀眾拿分，直到第四局仍未止敗。眼看情勢不妙，藝人組只好派出身手矯健的阿翔應戰，阿翔一開始高速爬升，卻突然失去重心整個翻轉下滑，正當大家以為藝人組將全軍覆沒時，他竟反手抓住紙管，一路「倒爬」向上，成功搶下藝人組第一顆糖果，精彩逆轉為藝人隊扳回一城，現場歡呼聲四起。



