胡瓜扮貓王大崩壞 王彩樺丟拖鞋抗議

記者王丹荷／綜合報導

胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲（歐弟）主持華視、緯來《週末最強大》本週（20）日播出最新一集，胡瓜除主持外更親自下海演出，現場換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」，卻反差十足地演唱臺語經典〈心事誰人知〉，強烈違和感笑翻全場，也讓在後台待機的王彩樺忍不住衝進舞台「丟拖鞋」抗議大喊「聽不下去」，現場瞬間笑成一團。

「瓜瓜夜總會」單元本週以「向經典神曲致敬」為主題。節目開場由許久不見的女星金佩姍以磅礡氣勢現身，重現經典神曲〈一代女皇〉，瞬間將氣氛炒至最高點。而被譽為臺版「強尼戴普」的沈文程深情獻唱〈來去台東〉，怎料主持人胡瓜與歐漢聲一時興起，竟隨手拿起道具在後方自發性組成「小碎步舞團」伴舞，滑稽模樣逗得陳亞蘭及眾人笑翻。

廣告 廣告

以模仿費玉清聞名的林俊逸也上節目高歌經典曲目〈一剪梅〉，展現深厚歌唱實力。胡瓜趁機點菜想聽另一首名曲〈千里之外〉，並當場點名歐漢聲模仿周杰倫。2人即興合體演唱，歐漢聲神還原的口吻讓胡瓜滿意地直呼：「太像了！」

外景單元「胡蘭歐出任務」本集挺進新北市汐止，與在地民眾近距離互動。3位主持人抽中經典家常菜「金瓜炒米粉」的料理任務，幾乎沒有下廚經驗的陳亞蘭當場化身「廚房殺手」，不僅拿著菜刀毫無章法地比劃，甚至異想天開試圖用剪刀裁切堅硬的南瓜，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒：「亞蘭姐，妳不要拿刀好不好、好恐怖！」而胡瓜憑直覺、大手筆灑調味料的「感覺派」作法，更讓場外的婆婆媽媽們看得心驚膽跳，熱心民眾紛紛在場外當起遠端教練喊話指導，全程慌亂又爆笑。

古裝劇單元「現代包青天」由白雲、林佑星、黃鐙輝、唐從聖、小薰及 男團FFO主演，本集重新演繹經典「真假狀元」橋段，將原本嚴肅的審案過程轉化為笑料不斷的爆笑情節；而全新改版的「驚聲尖笑2.0」則由許效舜、謝元瑾、舒子晨、王宇婕與宛宛兒共同演出，不僅邀請命理大師坐鎮解析，更有王宇婕分享親身經歷的靈異故事，膽量挑戰直逼極限。

胡瓜換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」。（華視提供）

沈文程（中）獻唱〈來去台東〉，胡瓜（右）與歐漢聲搞笑伴舞。（華視提供）

陳亞蘭（左起）、小薰、林佑星、唐從聖、胡瓜、黃鐙輝、歐漢聲。「現代包青天」重新演繹經典「真假狀元」橋段。（華視提供）