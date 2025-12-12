胡瓜拋震撼彈 宣布《綜藝大集合》只錄到明年1月底

胡瓜拋出震撼彈宣布《綜藝大集合》只錄到明年一月底。（鑽石舞台提供）

胡瓜主持民視《綜藝大集合》節目長達24年，日前傳出電視台砍主持費，雙方關係陷入僵局，而胡瓜與民視合約在明年一月底到期，是否續約胡瓜今（12日）與陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）出席華視《週末最強大》記者會，也拋出震撼彈宣布只主持到1月31日。

民視因胡瓜主持費過高，希望共體時艱他能降價主持，卻遭胡瓜拒絕，對此胡瓜表示：「這件事情都是你們在寫，尤其是民視除夕節目，我到華視做除夕才有今天這節目(週末最強大)，民視四、五月就來找我，希望主持除夕節目，我說華視已經要續作，人家已經先訂，他們就希望我回去做兩小時的運動會，我說需要華視同意才可以，獲得華視同意後，我才可以去做運動會。」

胡瓜坦承與民視確有合約問題，「所以我先問民視，可否寄存證信函，他們說可以，所以我寄給民視不續約的信函，我們沒有結冰，只是沒有要續約，到這裡為止，合約跟民視無關了，這件事情好奇怪，還沒有談好，大集合就錄到1月31日，民視沒有說要我降價。」

對於胡瓜拋出的震撼彈，民視也回應表示：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」

