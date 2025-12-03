胡瓜拒減薪續留《大集合》關鍵曝光 破冰民視回歸除夕特別節目

胡瓜（左）邀阿翰上《下面一位》。《下面一位》提供



胡瓜主持《綜藝大集合》24年，日前傳出與民視明年初合約到期後不再續約，他也曾表示不會回民視參與除夕節目，不過今（12╱3）大逆轉，民視表示：「胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。」

去年胡瓜轉戰華視主持除夕節目，他也脫口「想收掉一個節目」，被猜是指《綜藝大集合》，今被爆將回歸《民視第一發發發》，但不會和白冰冰同台，對此，民視也證實他將回鍋除夕特別節目的明星運動會單元。

而對於《鏡週刊》指稱胡瓜和民視重啟續約談判，主持費將維持每個月200萬元，民視表示：「有關胡瓜明年主持費用，目前由『大藝娛樂』商談中，細節不便對外透露。」

另外，胡瓜的YouTube節目《下面一位》最新1集邀百萬YouTuber阿翰用房東阿姨的角色相見歡，胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，阿翰也和胡釋安年紀相仿，胡瓜透露閒暇時很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，多年前就私訊對方希望合作。

