胡瓜挑戰吊床慘摔「整個人滾下來」 笑翻全場：我真的老了！

胡瓜錄影中慘摔。民視提供

節目《綜藝大集合》日前來到桃園八德的「褒忠義民廟」，這個地方已經有237年的歷史，曾經有一群義勇將士為了守護家園而壯烈犧牲，當地議員段樹文為了紀念先人，整修了營盤古墓，興建廟宇供後人景仰，胡瓜聽到此故事之後為之動容，決定要來玩一系列的遊戲「義民忠勇捍家園」，首先第一個遊戲「如來神掌」，參賽者須帶著米奇手套站上平台，在哨音響起後互相推擠最快重心不穩跌下來的參賽者落敗。

藝人組慘遭落敗 六和高中同學抱走獎金

5個回合遊戲之後，藝人組居然慘遭落敗，一個接著一個被六和高中的同學淘汰掉，到了第二個遊戲「我是腳鬥士」，第一個代表上場的強棒卞慶華居然一下子就被淘汰掉了，讓胡瓜身為大哥都心急地說道：「早知道就派我就好了。」殊不知今天藝人組都不給力，最後才在第三關的「捍衛家園」成功打成平手，而六和高中的同學這次也成功抱走獎金。

六和高中的同學來勢洶洶。民視提供

踢館來賓太強 主持人親自下場

接下來的遊戲是「步步高升」，2男1女一組，依序挑戰，哨音響計時開始，參賽者須從最底部的吊床往上爬，成功躺在第三張吊床上，加總三位成績，總秒數最短的隊伍獲勝。第一組同學憑著強大的運動神經，僅用77秒就完成挑戰，但藝人組的狀況讓人相當擔心，一組用了128秒，另一組則用了139秒才完成挑戰，讓主持人們決定親自下來試試看，郭忠祐發揮一如既往的很厲害，一下子就爬到了第三層，阿翔也不漏氣，表現不輸郭忠祐，身手矯健地爬上第二層，兩個人完成僅用時46秒。

胡瓜挑戰遊戲竟慘摔 觀眾組抱走冠軍獎金

第三棒的胡瓜揚言自己一下子就上去了，他先是把腳伸進去布裡面，發現行不通之後，就把頭跟身體整個埋進去，沒想到才剛進去胡瓜就整個人滾下來，讓他趕快再度爬起來繼續往第一層裡面埋頭苦幹，好不容易成功完成挑戰，胡瓜本以為自己可以30秒內完成，結果光他一個人就花了46秒，主持人組得分92秒，雖然已經比藝人組快多了，但觀眾組還是難以勝過，最後由觀眾組抱走冠軍獎金。



