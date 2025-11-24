娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視週日晚上八點《綜藝大集合》日前來到台中北屯的四張犂三官堂，這邊的戰鼓隊以及神將隊非常的熱情，開場就帶來堪比總統等級的迎賓儀式來歡迎主持人，不過卻遲遲沒有看到胡瓜的身影，直到阿翔介紹到一半，後方突然走來一個神將衝撞了幾位主持人，接著有吹哨聲從神將的身體裡面傳出來，大家這才意識到原來胡瓜躲在神將裡面，胡瓜也藉此機會展示一波舞蹈給大家看，沒想到跳到一半胡瓜突然重心不穩，差點在大家面前跌倒，把主持人們都嚇壞，胡瓜意識到自己的體力不足，才趕緊從脫下裝備與觀眾朋友們打招呼。

胡瓜挑戰誇下海口「我十秒完成」！下一秒直接摔在郭忠祐身上

胡瓜挑戰「我們都要坐上來」

而這次為了感謝神將隊與戰鼓隊的迎接，製作單位準備了「鏗鏗鏘鏘破氣球」來與他們挑戰，每回合各派出一位參賽者，各自站立左右兩邊起點，哨音響起出發，用鼓棒敲破20顆氣球後，最快將中間氣球敲破者獲勝，率先取的三勝之隊伍為冠軍。幾輪遊戲下來之後，藝人隊不敵神將隊與戰鼓隊的挑戰，成功讓他們拿走6000元獎金。

遊戲單元「鏗鏗鏘鏘破氣球」

接下來的遊戲是「我們都要坐上來」，三女兩男一組，總共兩組，五位參賽者須依序爬上水上墊並保持平衡，如中途跌下水的話，必須重新再爬一次，直到五位成功坐上水上墊，秒數較短者獲勝。佳沁上次在玩這個遊戲嘗到甜頭之後，這次特地找來了小鮮肉與漂亮的游泳老師來玩這個遊戲，僅用了199秒就完成了挑戰，藝人組壓力倍增，特地派出阿翔帶領藝人組應戰，遊戲開始之後，阿龐才剛爬上水上墊就直接撞上阿翔的鼻子，在接連幾次挑戰失敗之後，阿翔乾脆直接踩在水上墊，一個一個將藝人組給拉上來，在幾輪嘗試之後，藝人隊終於挑戰成功，得分206秒。

胡瓜自豪１０秒站上去沒想到下一秒直接摔在郭忠祐身上

胡瓜在旁看藝人組玩那麼開心，決定自己下場帶著佳沁一起挑戰看看，甚至揚言道：「我大概10秒就上去了。」，結果遊戲開始之後，胡瓜也學阿翔直接站上去水上墊，打算一次直接把佳沁拉上來，沒想到卻不小心拉佳沁的雙馬尾，胡瓜與佳沁一起坐上去之後，兩個人直接在上面擺出POSE，但是很遺憾這次還是沒成功，於是胡瓜再度跳上水上墊，殊不知沒站穩，直接倒在郭忠祐的身上，逗趣爆笑的畫面，把大家笑得合不攏嘴，最後胡瓜組累了，只好宣布挑戰失敗，最後獎金由佳沁帶領的觀眾組抱走，更多精彩內容記得準時收看綜藝大集合。

綜藝天王胡瓜挑戰遊戲

原文出處：胡瓜挑戰誇下海口「我十秒完成」！下一秒直接摔在郭忠祐身上

