胡瓜捲性騷擾疑雲！楊繡惠緩頰「酸民瞎起鬨」：他把籃籃當女兒

娛樂中心／綜合報導

胡瓜日前錄製外景節目《綜藝大集合》「投懷送抱」單元時，疑似意外誤觸助理主持人籃籃（籃靖玟）胸部，掀起性騷擾疑雲，籃籃事後透過經紀公司回應緩頰「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。與兩位當事者交好的楊繡惠，近日直播談及此事，也直言「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」。

胡瓜「襲胸」籃籃遭炎上。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

楊繡惠20日直播談及胡瓜性騷擾風波，強調他將籃籃當作女兒看待，私下也相當照顧對方，「籃籃像瓜哥的女兒一樣，他怎麼可能吃她豆腐啦，而且籃籃就是我們的小兄弟。」此外，她更提到胡瓜也非常疼愛郭忠祐、賴慧如等助理主持人，認為這些人能和大哥共事相當有福氣。

廣告 廣告

楊繡惠認為胡瓜將籃籃視為女兒，不可能性騷擾。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

胡瓜女兒小禎日前出席活動時，透露胡瓜對於事件演變成性騷擾有些難過。小禎坦言從事演藝圈工作難免有肢體碰觸，但也聲援籃籃「如果真的有不舒服，我一定站在女生這邊，會大義滅親」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲

SWAG證實邀約粿粿！昔「拒收孫生」理由曝光 呼籲：好好尊重異性

恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

吳婉君挨酸「復合家暴男」！火力全開連環反嗆：檢討被害人不正常

