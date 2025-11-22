胡瓜捲性騷擾疑雲！楊繡惠緩頰「酸民瞎起鬨」：他把籃籃當女兒
娛樂中心／綜合報導
胡瓜日前錄製外景節目《綜藝大集合》「投懷送抱」單元時，疑似意外誤觸助理主持人籃籃（籃靖玟）胸部，掀起性騷擾疑雲，籃籃事後透過經紀公司回應緩頰「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。與兩位當事者交好的楊繡惠，近日直播談及此事，也直言「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」。
楊繡惠20日直播談及胡瓜性騷擾風波，強調他將籃籃當作女兒看待，私下也相當照顧對方，「籃籃像瓜哥的女兒一樣，他怎麼可能吃她豆腐啦，而且籃籃就是我們的小兄弟。」此外，她更提到胡瓜也非常疼愛郭忠祐、賴慧如等助理主持人，認為這些人能和大哥共事相當有福氣。
胡瓜女兒小禎日前出席活動時，透露胡瓜對於事件演變成性騷擾有些難過。小禎坦言從事演藝圈工作難免有肢體碰觸，但也聲援籃籃「如果真的有不舒服，我一定站在女生這邊，會大義滅親」。
