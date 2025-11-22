胡瓜捲襲胸籃籃爭議 楊繡惠力挺：酸民瞎起鬨
綜藝天王胡瓜因錄製《綜藝大集合》時，與啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）進行遊戲示範，一段「坐上對方大腿、壓破氣球」的畫面引發熱議，由於畫面中胡瓜疑似碰觸到籃籃胸部，不慎形成類似「襲胸」的角度，隨即在網路上掀起爭議，不少酸民批評聲浪四起，讓事件迅速延燒。對此，與兩位當事人都有交情的楊繡惠近日開直播談及此事，認為外界反應過度。
楊繡惠在直播中提及此事，表示：「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」，她強調胡瓜向來把籃籃當作女兒疼愛，錄影現場氣氛融洽：「籃籃像瓜哥的女兒一樣，他怎麼可能吃她豆腐啦，而且籃籃就是我們的小兄弟。」她也進一步提到，胡瓜平時對團隊助理主持人郭忠祐、賴慧如等，也都視如家人，相當照顧，認為能與胡瓜共事是「很有福氣的事」。
事件延燒後，胡瓜的女兒小禎受訪時也透露，父親確實因爭議而感到難過，她強調胡瓜與籃籃熟識多年，關係就像「另一個乾女兒」，更直言，「我是大義滅親型的」，若女生感到不舒服，一定會站在女生方，表示支持及尊重。
而籃籃本人則透過經紀公司回應，錄影時完全投入遊戲，並未察覺特別的接觸，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
