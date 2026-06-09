胡瓜揪小禎主持公益演唱會 盼父女共同傳承激起火花
本報綜合報導
胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會將於中秋佳節登場，此次邀請女兒小禎同台，盼父女可以激起火花，也有傳承意義，至於票房壓力，胡瓜喊話大家買票進場，有好表演可以看還可以做善事。
胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會將於9月26、27日登場，演唱會主持群胡瓜、康康、賴慧如、小禎以及表演嘉賓翁立友、曾心梅、蔡秋鳳出席演唱會宣傳記者會，而這次胡瓜特地邀請小禎加入主持，胡瓜表示私下的小禎很害羞，但上台就可以很大方，「她也會準備一些節目跟我們一起唱歌」，康康在旁也稱讚小禎很認真又孝順，小禎也說會準備一些新的歌單表演給大家看。
胡瓜坦言仍然很擔心票房，雖然這幾次的舉辦成績都有進步，透露有不少企業贊助，但希望是小額捐款就好，「我希望是大家努力買票，而不是用同情，買票進場可以看好節目又能做善事，我想我們的精神應該是要這樣的」。
而胡瓜對於演唱會也很有要求，他表示演唱會要有傳統元素，也得加入一些新刺激，「會有不同面貌，但基本湯底不會變，雖然是公益活動，但這是精彩的餐廳秀，我們票價其實不便宜，所以場地要控制人數，我會希望大家都看到所有的表演內容」。
而聊起傅子純，胡瓜坦言認識對方多年，以前還在他主持的綜藝節目擔任大魔王，後來傅子純往戲劇發展就比較少見面，但每年都會在過年特別節目時遇到，就覺得對方都是給人健康的模樣，這樣離開真的太突然了。
賴慧如則表示聽到消息時不敢相信，自己也哭了好一陣子來消化情緒，現在會定時關心傅子純的妻子，給予陪伴和任何協助，講到這裡賴慧如忍不住落淚，直呼這一切太突然，才剛說要去他家慶祝買房。
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