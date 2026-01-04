胡瓜揪潘若迪、檢場看夜景 「3人超過200歲」逗趣互動曝光

檢場（左起）、胡瓜、潘若迪一同出遊。（下面一位提供）

綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，挑戰許多初體驗。最新一集邀請到檢場和潘若迪，3位組成百歲旅行團，到貓空挑戰自助出遊。常常來貓空的檢場化身導遊，信心滿滿的帶沒搭過纜車的胡瓜和潘若迪出遊，只不過光是走進貓空要買票就一路講不停，吵鬧氛圍讓胡瓜不忍吐槽：「我們這3個老人家還真吵！」

此次任務要挑戰用自助機台買票，但三位老人家從買票開始就狀況百出，首先是只收100和500元的機台，胡瓜卻硬塞1000元進去，還怪罪對方機器壞掉沒反應，結果發現是根本沒按買票，機台也不接受千鈔，讓胡瓜當場被潘若迪和檢場撻伐。接著是一行人找不著門票，才發現退出的門票被潘若迪誤認成發票，還沒搭上纜車就耗了許多時間，非常逗趣。

3人加起來超過200歲。（下面一位提供）

隨後挑戰利用手機找到秘境咖啡廳和夜景餐廳，潘若迪信誓旦旦的詢問AI，沒想到AI不只不提供答案，還發出「呵呵」的嘲笑聲，氣的潘若迪差點當場摔手機。

3人加起來總共超過200歲，健康方面是他們有共識擔憂的，潘若迪和檢場因為工作有了些職業傷害，胡瓜分享自己做健康檢查有發現異狀，他也繼續定期追蹤檢查，潘若迪也勸導胡瓜要記得休息，多走走，希望大家要善待自己。

而聊到兒女紛紛踏入演藝圈工作，檢場透露，比起擔憂他更希望女兒有個開心的生活，胡瓜也坦言其實不想要自己的小孩走這行，因為太辛苦了，沒想到他們卻自己闖出一番成就，他也感到相當欣慰，不過也認同做什麼事開心最重要。

