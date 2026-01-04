胡瓜揪潘若迪、檢場組「百歲旅行團」 出遊搞烏龍失控超糗

【緯來新聞網】主持天王胡瓜日前在其YouTube頻道「下面一位」發布最新集數，邀請檢場與潘若迪一同前往台北市貓空地區，自行規劃半日遊行程，挑戰自助購票、搭乘纜車及尋找景觀餐廳，過程中三人因不熟悉機器操作與數位工具，頻頻鬧出笑話，引發網友關注。

胡瓜揪潘若迪、檢場組「百歲旅行團」。（圖／下面一位提供）

節目中胡瓜、檢場與潘若迪組成的「百歲旅行團」自台北市區出發前往貓空。檢場表示自己熟悉當地路線，主動擔任導覽角色，引導兩位首次搭乘貓空纜車的旅伴。抵達纜車站後，三人嘗試使用自動售票機購票，但操作上遇到困難。胡瓜誤將新台幣1,000元紙鈔投入只接受100元與500元紙鈔的售票機中，並錯認為設備故障，後經確認為未完成購票指令。潘若迪則將出票的纜車票誤認為收據，導致全員延誤行程。



後續旅程中，三人利用手機導航尋找秘境咖啡廳及觀景餐廳。潘若迪透過人工智慧應用查詢，卻未獲實用資訊，手機語音回應中甚至出現模擬嘲笑聲，讓其情緒受挫。雖整體行程波折不斷，但三人仍順利完成當日行程。



此外，節目中也談及健康議題。胡瓜透露近期健康檢查發現肺部出現毛玻璃狀影像，經醫師判定為良性變化，目前僅需持續追蹤。潘若迪與檢場亦提到工作造成的身體不適，提醒觀眾關注自身健康，適度休息與活動。

