胡瓜揭辛龍「單向聯繫」習慣 關心訊息遭已讀不回

胡瓜曝傳訊息給辛龍遭到已讀不回。（圖／萬星傳播提供）

辛龍2020年痛失愛妻劉真後消失演藝圈5年，日前推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，正式宣布復出，還在社群上發文：「演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」為歌迷帶來驚喜。

辛龍推出新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，正式宣布復出演藝圈。（圖／翻攝自辛龍臉書）

與辛龍有著多年交情的胡瓜，今（11日）出席《鑽石舞台之夜》演唱會年終感恩餐會，被問是否會邀請辛龍參與演唱會？他透露自己這些年都有透過訊息關心對方，不過遭到已讀不回。

胡瓜坦言，辛龍的習慣是會「單方面的傳訊息」，例如在父親節、教師節等特定節日會主動問候。最近辛龍也曾主動傳新歌給他試聽，但當胡瓜回傳訊息表達關心時，隨後便又失去聯繫，訊息如同石沉大海。

