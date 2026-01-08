胡瓜攜妻女一家三口送別林光寧 曾國城笑中帶淚歡樂敬酒告別老友

綜藝大哥胡瓜特別攜愛妻丁柔安與女兒小禎一家3口現身致意。（圖／蘇聖倫攝）

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲，今（8日）於台北市懷愛館景行樓一樓景明廳舉行追思紀念會。現場湧入大批演藝圈好友前來送別，氣氛哀而不傷，以溫暖與歡笑陪伴林光寧走完人生最後一程。

追思會上，林光寧女兒林有慧（Summer）上台致詞，回憶父親年輕時玩樂團的往事，感性表示：「我聽的很多西洋音樂，都是受爸爸影響。」她也特別請老公蕭敬騰演唱父親最愛的英文老歌〈Green Green Grass of Home〉，「獻給爸爸，也獻給在場的親友」。蕭敬騰深情獻唱後，Summer邀請全場一同舉杯，向父親敬上一杯，場面哀戚卻充滿溫度。

曾國城透露在現場敬了林光寧一杯，很感謝Summer的細心安排。（圖／蘇聖倫攝）

今綜藝大哥胡瓜特別攜愛妻丁柔安與女兒小禎一家3口現身致意，3人皆身穿白衣，畫面格外引人注目。胡瓜受訪表示，希望用林光寧生前最喜歡的方式送別老友，「大家一起來歡樂地歡送他一下，不要有太悲傷的心情，一起敬酒，祝他一路好走」。

曾國城也在現場敬了林光寧一杯，感謝Summer的細心安排，感性又不失幽默地說：「酒都喝一半了，是女兒貼心，讓大家一起想念、一起感動。」隨後更笑說，這酒當然是女兒準備的：「要是林光寧準備的，大家早就嚇死了！」

