胡瓜新節目豪砸千萬！陳亞蘭開金嗓獻唱 歐弟笑喊：帥不過她

藝人胡瓜、陳亞蘭及「歐弟」歐漢聲近來一同主持全新節目《週末最強大》，節目總製作費超過8位數，並由音樂新秀王建騏打造專屬主題曲。胡瓜盛讚主題曲很有節目精神「透過主題曲傳達出節目要帶給大家歡樂，錄音時真的是非常開心，希望大家透過音樂也可以感受到。」陳亞蘭也直誇「曲風非常的年輕又有Power，大家聽到這首歌的時候都很驚喜，一致覺得好聽又印象深刻」，3位主持人更特別進錄音室親自配唱。

歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭一同主持《週末最強大》。（圖／華視、緯來提供）

歐弟（左起）、胡瓜、陳亞蘭親自配唱《週末最強大》主題曲。（圖／華視、緯來提供）

除了胡瓜煞費苦心，努力把關每個節目細節，主持人之一的陳亞蘭更是信心滿滿：「我們大家對這個節目都非常用心，很努力做這個節目，希望讓臺灣能有一個很道地、有歌舞、短劇 ，多元化的節目內容可以呈現給大家，也希望不枉華視綜藝王國的稱號，開播收視率能夠一飛沖天。」

廣告 廣告

歐弟笑稱與胡瓜「帥不過陳亞蘭」。（圖／華視、緯來提供）

對於首次與胡瓜、歐弟合作，陳亞蘭分享：「我與胡瓜是老朋友，早年在秀場就培養出深厚的革命情感，雖然在電視上比較少合作，合作起來還是一拍即合。歐弟現在已經是一線大牌主持人，他的表演功力是無庸置疑的，無論是唱歌、模仿、主持都是一流的。可以跟他們兩位一起主持，是一件很開心的事情。」

歐弟則笑稱：「我自己從小跟著瓜哥，已經像家人一樣了；亞蘭姐私底下是溫暖的姐姐，非常專業也指導我們很多，上台後更是氣場全開、霸氣十足，我覺得我跟瓜哥都帥不過她」。

延伸閱讀

王義川一篇文預告「民進黨秋後算帳」？網傻眼：準備抓蔣萬安跟黃仁勳了

列舉沈伯洋選台北市長「十理由」 粉專酸爆：蔣萬安最怕的男人

鳳凰颱風重創宜蘭！蔣萬安：我太太的家鄉 台北全力支援救災