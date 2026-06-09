胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大姐大陳盈潔的病況，坦言已經沒有聯繫管道，但知道音樂人許常德有在幫忙，不過相當納悶：「許常德也沒找我們，做不做得成是另外一回事，但是都是自己在那邊......。」
胡瓜心繫前輩狀況。（圖／記者許方正攝）
陳盈潔對於胡瓜來說就是「大姐」，透露一出道就是她的伴舞，近期和余天、李亞萍、張菲等前輩參加1996年陳盈潔大婚的影片還被電視台放上網，可見當年好交情。且之後胡瓜所主持民視的選秀節目，陳盈潔更是評審，但節目收掉後卻斷了聯繫，至今約10年，也沒管道能聯絡上。
胡瓜不免擔心問起陳盈潔狀況，但以許常德平時的發言，例如「看了陳姐最後的狀態，我覺得她已經到人生終點階段了」，可猜測情況極差，當胡瓜聽到日前許常德還自主性幫陳盈潔辦音樂會，目的之一是替她募款生後事的經費，胡瓜一聽很吃驚：「蛤？這麼嚴重！」一旁的蔡秋鳳也嚇到，問起情況。
但許常德總是自己主導，胡瓜無奈也不解地說：「許常德也沒找我們，其實有什麼事，大家可以互相聯絡，做不做得成是另外一回事，但是都是自己在那邊，我覺得有想要做什麼，就應該跳出來講，才會做得了。」
許常德很常替陳盈潔發言。（圖／翻攝許常德臉書）
張菲（左）、胡瓜師徒1996年參加陳盈潔婚禮。（圖／翻攝台視YouTube）
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