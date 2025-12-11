胡瓜明年北流開唱「辛龍出席」埋伏筆！2天驚人重磅卡司全公開

胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會明年3月唱進北流。萬星傳播提供

胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年在台北及台中共4場演出皆創下滿場佳績，胡瓜今（11日）舉辦年終感恩餐會，宣布「鑽石舞台之夜」將於明年3月21、22日強勢回歸臺北流行音樂中心（北流），兩天華麗卡司今一次公開，至於日前宣布回歸歌壇的辛龍是否受邀？胡瓜也正面回應了。

辛龍暌違多年回歸歌壇，胡瓜坦言，此次開唱陣容安排時，確實有向辛龍發出訊息邀請，但目前仍未獲對方回覆。他表示：「辛龍節日時都會傳訊問候，最近也傳了他的新歌給我聽。」胡瓜坦言，辛龍一向隨性，「他想要來會自己決定」，此次演出是否會驚喜現身，尚待辛龍答覆。

「鑽石舞台之夜」向來以公益為核心精神，2026年的演唱會繼續將票房收入投入慈善，支持財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金。今年適逢臺灣大學邁向百年校慶，臺大也特別響應加入共同推動善行，期盼透過音樂與行動，把關懷送到更多需要被看見的角落。

余天加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出陣容。萬星傳播提供

李翊君加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出陣容。萬星傳播提供

明年3月的台北場，主持陣容仍由胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）三位天王級主持人強強聯手，以精準默契與逗趣即興打造節奏明快、笑點不斷的舞台氛圍。演出歌手，包括曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君等原班人馬將全數回歸，再加上國民女神王彩樺，以及余天、余祥銓父子攜手黃西田同台，預計以台味金曲重現秀場風華。更引人注目的是，金曲歌王蕭敬騰將擔任第二天壓軸，以磅礡搖滾震撼北流，呈現截然不同的風格魅力。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會門票明（12日）在年代售票系統全面開賣，啟售日至12月28日止享早鳥九折優惠。隨著正式開賣倒數，外界也持續期待辛龍是否會在最終名單中現身，為明年春天的公益舞台增添更多感動與驚喜。

王彩樺加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出陣容。萬星傳播提供

黃西田加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出陣容。萬星傳播提供



