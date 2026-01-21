胡瓜昔脫口「盡量拿錢侮辱我」 徐乃麟看透內幕讚他有高度

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近年與民視合約備受關注，先前傳出因主持費被砍，月底將不在主持民視《綜藝大集合》，後續有破冰跡象，胡瓜日前受訪則說：「我多希望他們(指民視)盡量拿錢來侮辱我啊！」而徐乃麟出席記者會被問及此事，他也笑說胡瓜只是開玩笑，「以他的高度，演藝圈比瓜哥有智慧的，沒有人！」

徐乃麟出席活動。(記者林欣穎攝)

徐乃麟認為節目都來來去去，而只要有收視率，節目就一定會持續下去，自己主持的《天才衝衝衝》也播出千集，「如果收視不好，怎麼會有千集，我出道44年，對節目開開停停，我看得很透，也看得很淡。」

至於曹西平離世，徐乃麟透露他與曹西平、歐陽龍、吳大衛都是同一個藝工隊，「那時楊耀東、費玉清剛退伍，隊裡面最紅的就是曹西平，官兵看表演都人山人海，他是台柱，現場非常熱鬧，大家都很羨慕他，我是打雜搬道具的」，後來徐乃麟退伍，曹西平則唱《野性的青春》爆紅 陸續大家也都進演藝圈，「除了上節目，我和他很久沒碰到，疫情之前有5、6年沒碰過了，我不了解對方，無從多做註解」。

