胡瓜是香腸控！ 自己手動灌：一直在做外科手術

胡瓜為YouTube「下面一位」走進百年漁村，解鎖一連串第一次。他從深澳站騎上深澳鐵道自行車，一路到八斗子站，山海交會的景色在眼前展開，讓他直呼身心都被療癒，也笑說多虧節目，才有機會去到這些過去沒踏足的地方。

胡瓜探訪漁港。（圖／民視）

抵達八斗子後，胡瓜展開在地深度體驗，親手製作漁村限定的透抽一夜干。處理透抽時，他邊動手邊自嘲「好像在動手術」，一度還不小心把透抽「拆解」，幸好漁村媽媽即時救援。成品下鍋乾煎後香氣四溢，胡瓜吃得津津有味，也在閒聊中聽媽媽們分享過往身為海女的生活，得知如今的聚落過去其實是一整片沙灘，時代變遷讓他聽得目不轉睛。

胡瓜愛吃香腸。（圖／民視）

身為香腸控，胡瓜一聽到八斗子的特色飛魚卵香腸立刻笑開懷，但想吃得先自己動手。他首次體驗灌香腸，光是處理腸衣、打結就花了不少時間，再度感嘆：「我今天真的一直在做外科手術！」笑料不斷。

行程最後，胡瓜在漁村媽媽帶領下走進潮間帶，了解這片海岸過去是當地人從小玩到大的地方。他換上草鞋，在礁岩間慢慢踏行，感受媽媽們的童年記憶，也近距離欣賞自然景觀。能夠這樣貼近土地、深入認識漁村文化，讓胡瓜直言是一次難得又珍貴的體驗。

