胡瓜海釣初體驗 暈船不喊卡

胡瓜YT頻道《下面一位》，挑戰海釣。

記者戴淑芳∕台北報導

綜藝天王胡瓜在Youtube頻道《下面一位》，持續挑戰許多沒體驗過的事情，最新一集播出胡瓜的海釣初體驗，也是完成他的願望清單，因此，他就算暈船也仍敬業拍攝。

為了挑戰海釣，胡瓜來到基隆八斗子，包了艘船出海釣魚，卻自嘲自己天生沒有釣到魚的命，連釣蝦都沒有釣到過一隻，老闆信誓旦旦向胡瓜掛保證，一定可以有收穫，讓胡瓜相當期待。

果然，胡瓜細心學習，頻頻發問，也嘗試進階挑戰，如願釣中許多漂亮的白帶魚，雖然他精疲力盡，但老闆也直稱讚：「是天才小釣手！」

胡瓜也帶上團隊來個小小的員工旅遊，更是大方加碼豪氣表示：「釣到一隻一千元！」，此話一出讓工作人員充滿幹勁，全船總共釣了將近50隻白帶魚。

不過，錄影中也發生突發狀況，胡瓜因一邊釣魚，一邊主持節目，不敵海上的搖晃力有點暈船且臉色蒼白，稍作休息後又繼續上工，努力敬業的態度非常值得鼓勵。