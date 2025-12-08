胡瓜海釣暈到臉色蒼白！急喊休息又上工 敬業畫面曝

胡瓜一邊釣魚一邊主持導致暈船。（圖／下面一位提供）





綜藝天王胡瓜Youtube頻道「下面一位」，最新一集來到基隆八斗子，他包了一艘船出海釣魚，不僅解鎖海釣初體驗，也完成願望清單，不過，胡瓜在出發前自嘲天生沒有釣到魚的命，就連釣蝦都沒有成功過，老闆一聽信誓旦旦的向他掛保證，一定可以有收穫，讓胡瓜相當期待。



胡瓜在釣魚過程中頻頻發問，求知慾相當旺盛，細心學習的他面對所有步驟都不馬虎，還嘗試進階挑戰，最後如願釣中許多漂亮的白帶魚，被老闆誇讚是「天才小釣手！」胡瓜也藉機帶上團隊來個小小的員工旅遊，更大方加碼表示：「釣到一隻一千元！」讓工作人員瞬間充滿幹勁，全船總共釣了將近50隻白帶魚。

胡瓜解鎖海釣初體驗。（圖／下面一位提供）

不過，錄影中也發生突發狀況，胡瓜因為在船上一邊釣魚，一邊主持節目，導致有點暈船且臉色蒼白，但他稍作休息後便接著繼續上工，努力敬業的態度十分令人佩服。

胡瓜也分享出海釣魚初體驗的心得，他表示拍攝Youtube節目真的很辛苦，這些行程應該是在年輕時挑戰，沒想到會在60幾歲才首次接觸，但他仍沒想過要放棄，相當感謝有生之年能夠有機會可以嘗試這些沒做過的事情，並藉此讓觀眾看見他不同的一面。



