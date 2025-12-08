胡瓜海釣暈到臉色蒼白！急喊休息又上工 敬業畫面曝
綜藝天王胡瓜Youtube頻道「下面一位」，最新一集來到基隆八斗子，他包了一艘船出海釣魚，不僅解鎖海釣初體驗，也完成願望清單，不過，胡瓜在出發前自嘲天生沒有釣到魚的命，就連釣蝦都沒有成功過，老闆一聽信誓旦旦的向他掛保證，一定可以有收穫，讓胡瓜相當期待。
胡瓜在釣魚過程中頻頻發問，求知慾相當旺盛，細心學習的他面對所有步驟都不馬虎，還嘗試進階挑戰，最後如願釣中許多漂亮的白帶魚，被老闆誇讚是「天才小釣手！」胡瓜也藉機帶上團隊來個小小的員工旅遊，更大方加碼表示：「釣到一隻一千元！」讓工作人員瞬間充滿幹勁，全船總共釣了將近50隻白帶魚。
胡瓜解鎖海釣初體驗。（圖／下面一位提供）
不過，錄影中也發生突發狀況，胡瓜因為在船上一邊釣魚，一邊主持節目，導致有點暈船且臉色蒼白，但他稍作休息後便接著繼續上工，努力敬業的態度十分令人佩服。
胡瓜也分享出海釣魚初體驗的心得，他表示拍攝Youtube節目真的很辛苦，這些行程應該是在年輕時挑戰，沒想到會在60幾歲才首次接觸，但他仍沒想過要放棄，相當感謝有生之年能夠有機會可以嘗試這些沒做過的事情，並藉此讓觀眾看見他不同的一面。
【更多東森娛樂報導】
●傳不滿減薪請辭《大集合》！胡瓜爆百萬酬勞續約 電視台回應了
●胡瓜錄影爆衝突！怒嗆曾國城「還有臉待在電視圈」慘淪翻車現場
●掰了家寧！Andy曬「美女同遊越南影片」：找回戀愛感
其他人也在看
49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光
立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足戲劇，演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。豈料現年49歲的他，近日突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤；由於擔心放射治療的輻射可能影響家人，還為此搬離住處獨居，突如其來的消息震驚外界。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 174
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 76
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 23
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 7 小時前 ・ 4
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 3 小時前 ・ 9
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 84
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 10 小時前 ・ 發起對話
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 16
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1