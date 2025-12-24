胡瓜深度旅遊灌飛魚卵香腸 打趣像動外科手術

（中央社記者洪素津台北24日電）主持人胡瓜在YouTube頻道「下面一位」中體驗深澳鐵道自行車，從深澳站騎到八斗子站，解鎖人生初體驗。他也嘗試灌飛魚卵香腸，處理腸衣時笑說，「好像在動外科手術」。

胡瓜從未體驗過深澳鐵道自行車，他一路從深澳站騎到八斗子站，沿途依山傍海的美景讓人身心舒暢。胡瓜透過新聞稿分享解鎖人生初體驗，也感謝頻道帶他前往沒去過的地方。

難得來到基隆八斗子，胡瓜進行在地深度旅遊，首度體驗灌飛魚卵香腸，沒想到光是將腸衣分解、打結就花了大量時間，他笑說：「我今天都好像在動外科手術。」

胡瓜也到潮間帶走走，由漁村媽媽帶領，介紹現今大家所看到的潮間帶，在過往都是在地人從小的玩樂場所。胡瓜融入當地特殊文化，換上草鞋在潮間帶踩踏，感受媽媽們過往的童年記憶，也欣賞大自然的奇景，深入了解漁村文化。（編輯：張雅淨）1141224