胡瓜爆內幕！當面吐槽被拒上康康節目 康康嘆： 我來這給你侮辱的喔？

胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於明年3月21、22日登北流舉辦。（萬星傳播提供）

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，在完成台北、台中各兩場後，今（11）日邀來演出的藝人相聚，同時宣布「鑽石舞台之夜」將於明年3月21、22日登北流舉辦，兩天壓軸卡司大不同，胡瓜笑稱有「出道時間加起來超過120歲、看一次少一次」的余天與黃西田，更謝謝金曲歌王蕭敬騰助陣。

「鑽石舞台之夜」由胡瓜、歐弟及康康主持，但回歸到了主持的綜藝節目時段大對決，各屬不同電視台，彼此間煙硝味頗重，康康自爆今錄中視《綜藝一級棒》，但為了胡瓜，臨時告假力挺，胡瓜被問及是否會上《一級棒》宣傳，胡瓜說：「想啊，他們不同意啊。」兩句話堵得康康一臉尷尬。

時間回歸到去年4月，白冰冰帶走節目班底，從中視跳槽到民視主持《超級冰冰Show》，中視則找來康康接棒主持《綜藝一級棒》，兩個歌唱節目打對台，而胡瓜因為主持時段被白冰冰搶走，與民視對簿公堂，導致雙方關係緊張。

胡瓜大爆內幕，想上康康中視節目被拒。（萬星傳播提供）

胡瓜更是大爆料，直言想上康康中視的節目遭到拒絕，笑問康康：「要不要拿簡訊給你看？」無預警爆出內幕，讓康康一時不知所措，康康無奈嘆：「我來這給你侮辱的喔？不然我們兩個一起去上《冰冰Show》，這樣都有我們的蹤跡。」

而好久不見的余天，難得露臉，胡瓜指，前一段時間一直無法聯絡上余天，最後只好找上「專剋」余天的余祥銓幫忙，才知道余天換電話，余天說：「我一開始（價碼）想開高一點，太久沒賺錢了，也沒有當立委，歌廳沒地方唱，沒錢了，他講公益活動，所以就隨便啦。」而黃西田在接獲邀約，第一時間即點頭應允。

余天將與兒子余祥銓一起在「鑽石舞台之夜」演唱會演出。（萬星傳播提供）

