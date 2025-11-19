胡瓜爆疑似襲胸籃籃被罵爆！小禎喊大義滅親 「如果不舒服我挺她」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
小禎（胡盈禎）今（19）出席活動，近日爸爸胡瓜在錄製節目《綜藝大集合》疑似襲胸籃籃引起關注，針對此事，她直言站在籃籃那邊，如果籃籃感到不舒服，完全支持。
針對爸爸胡瓜在節目上疑似襲胸籃籃，小禎透露昨天有打電話給胡瓜，「不知道為什麼變成這樣，他一直都會主動示範遊戲。他說，那個節目有很多啦啦隊、女生成員，真的不好抓人示範。」
小禎強調，胡瓜跟籃籃很好、籃籃男朋友也很好，把籃籃當自己的小孩，籃籃也把胡瓜當爸爸，兩人有默契，「不是故意的，就是一瞬間，如果籃籃不舒服，我也挺籃籃，完全支持她。」也表示自己屬於大義滅親型，完全站在籃籃那邊。
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
更多FTNN新聞網報導
胡瓜遭直擊錄《大集合》襲胸籃籃被炎上！主持人郭忠祐還原事發狀況 「我的角度看沒問題」
胡瓜玩遊戲誤碰籃籃胸部！重壓她身上畫面惹議 網見狀全怒了
胡瓜爆遭要求自降酬勞！怒寄存證信函掰了《大集合》 民視緊急回應了
