胡瓜爆疑似襲胸籃籃被罵爆！小禎喊大義滅親 「如果不舒服我挺她」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

小禎（胡盈禎）今（19）出席活動，近日爸爸胡瓜在錄製節目《綜藝大集合》疑似襲胸籃籃引起關注，針對此事，她直言站在籃籃那邊，如果籃籃感到不舒服，完全支持。

小禎回應胡瓜疑似襲胸籃籃事件。（圖／記者吳雨婕攝）

針對爸爸胡瓜在節目上疑似襲胸籃籃，小禎透露昨天有打電話給胡瓜，「不知道為什麼變成這樣，他一直都會主動示範遊戲。他說，那個節目有很多啦啦隊、女生成員，真的不好抓人示範。」

胡瓜遭爆襲胸籃籃。（圖／翻攝Threads）

小禎強調，胡瓜跟籃籃很好、籃籃男朋友也很好，把籃籃當自己的小孩，籃籃也把胡瓜當爸爸，兩人有默契，「不是故意的，就是一瞬間，如果籃籃不舒服，我也挺籃籃，完全支持她。」也表示自己屬於大義滅親型，完全站在籃籃那邊。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

