胡瓜爆《綜藝大集合》收攤 早已寄出「不續約」存證信函

綜藝大哥胡瓜表示已寄給民視存證信函不續約。（圖／常朝貴攝）

綜藝大哥胡瓜今（12日）出席新節目記者會，被問與民視合約狀況？胡瓜透露，因為過去兩年雙方曾有合約糾紛，因此這次為避免爭議，他主動詢問民視是否可寄存證信函「不續約」，民視也尊重並祝福他的安排。對於外界仍把所有問題指向民視，胡瓜語氣中帶著不解：「這件事已經跟民視沒有關係了，記者還去問民視很奇怪。跟民視沒合約了，一直講這個幹嘛？」

先前胡瓜因與民視因《綜藝大集合》時段調整與酬勞問題，一度傳出關係緊張，外界甚至盛傳雙方「結冰」近一年；然而近來兩方被指正式破冰、重新展開合作。針對諸多傳聞，胡瓜近日親自出面澄清，強調全案被媒體過度渲染，「根本沒有結冰，哪來的破冰」。

外傳《綜藝大集合》將與胡瓜續約，主持酬勞維持每月200萬元不變，胡瓜也確定會參與民視除夕特別節目的運動比賽單元錄製，但主節目晚間守歲部分，他仍選擇與華視合作，不會與民視主持人同台，被解讀成兩人持續「王不見后」。對此，胡瓜也逐一回應。

胡瓜表示，他原本就已確定要在華視主持新節目與除夕節目，因此民視在5月透過人員接觸時，他已明確婉拒：「這件事情一直以來都是你們在寫，不知道哪來的新聞。我回華視才有這個節目，民視5月找我回去主持除夕，我當時就說不行，因為已經定好華視的新節目跟除夕。」

至於為何仍能錄製民視除夕的運動單元？胡瓜解釋，是經華視長官同意、確認錄製內容時間僅兩小時後才成行，「其他時間是不行的」。但部分媒體卻渲染成他不願與某人同台，他無奈直言：「媒體炒作成我跟某人不同台。」

此外，至於與《大集合》的續約與主持費問題，胡瓜則明確表示：「還沒有談到，我錄到1月31日而已，主持費那些都沒有，不知道誰放的話。」

