胡瓜父女中秋首度同台「鑽石舞台之夜」. 小禎推動集資胡瓜2000萬法拉利67歲生日禮的驚喜

胡瓜小禎父女首次同台「鑽石舞台之夜」/萬星傳播提供

照片/萬星傳播提供

綜藝天王胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會將於中秋佳節登場，此次終於邀請女兒小禎同台，盼父女可以激起火花，也有傳承意義。

胡瓜已經唱過這麼多場了，這次終於找到小禎，他說：其實我一直想找她，我們兩個都是很不太善於開口，我不知道她有做好準備沒有，我記得有一年我到紐約表演就帶他去的，那時候有歐弟啊，還有那個安雅啊辛龍，第一次帶她出國表演她就跟來主持啊，也很緊張還跟歐弟合唱情歌，那是十幾年前的事情，我帶過他一次，就已經快嚇死了。

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而且小禎跟蔡秋鳳一樣，他坐高鐵他會很怕，後來我跟他出外景我才知道，他不像我碰到人群都hello嘛，人家說我是社牛，你看我出外景碰到都聊了，他不是，他會很害羞，我才知道原來是這種個性。

談到票房壓力，胡瓜喊話大家買票進場，有好表演可以看還可以做善事。「這場辦完大概可能休息一陣子吧，因為場地真的拿不到，現在全世界都往台灣跑嘛，不管韓團也好，很多團體都在這邊開演唱會，所以台灣現在演唱會是很活絡的，倒是本土的我們也只能一年最多辦到兩場。」事實上台灣自己辦唱會也很辛苦。

胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將於9月26、27日登場，演唱會主持群胡瓜、康康、賴慧如、小禎以及表演嘉賓翁立友、曾心梅、蔡秋鳳出席演唱會宣傳記者會，而這次胡瓜特地邀請小禎加入主持。

胡瓜坦言仍然很擔心票房，雖然這幾次的舉辦成績都有進步，透露有不少企業贊助，但希望是小額捐款就好，「我希望是大家努力買票，而不是用同情，買票進場可以看好節目又能做善事，我想我們的精神應該是要這樣的」。

胡瓜剛過67歲生日，他收到家人集資贈送價值高達2000萬元的紅色法拉利名車，這也是他人生第一台法拉利。前幾天把這台2000萬的跑車開出去，才剛打開敞篷就突然下起大雨。昨天記者會下大雨，所以也沒有開出來。人生第一台法拉利，胡瓜在交車那天開心到整晚睡不著，並透露而贈送法拉利的金主是小禎跟家人合送的禮物。

對於送老爸這個千萬禮物，小禎開玩笑表示：「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」

演唱會是公益活動，胡瓜說，並不是說我今天辦公益活動，我只是出來唱唱歌祝福大家就走了，我們呢會給大家驚喜，看的是一個非常精彩的餐廳秀，又好玩又好笑，又聽到很多好歌，所以其實我們票價並不便宜5,800，但大家不會嫌貴。

胡瓜解釋場地控制，如果太大的話我怕後面有老人家會看不到前面的表演，所以人家說小巨蛋，第一個小巨蛋蠻難賣場租又貴，第二個你回收可能很難，第三個你後面四、五千人要看什麼，可是你在北流或者是在惠蓀堂也好，可以看到我們每個人的表情。