胡瓜玩遊戲意外翻車！ 自嘲「沒臉待在電視圈」

《天才衝衝衝》開播19年，迎來重量級來賓胡瓜、陳亞蘭，兩人獻上通告處女秀，與歐弟歐漢聲一同宣傳即將播出的《週末最強大》。徐乃麟開玩笑嗆：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」

徐乃麟(左起)、陳為民、徐凱希、胡瓜、張文綺。胡瓜上陣答題意外翻車，自嘲「沒臉待在電視圈」（圖／華視）

胡瓜碰上徐乃麟、曾國城，一出場就爆點連連，放話開播節目收視一定開紅盤：「我們如果有二的話，他們起碼有三。」徐乃麟則反虧：「你要做到二，我們頂多做到一點八，不敢超越你！」

《週末最強大》播出時段在《天才衝衝衝》之前，曾國城幽默調侃：「剛好可以先替《天才衝衝衝》暖身。」也讓一旁陳亞蘭聽了超走心。

胡瓜首次的天才大挑戰就碰上〈擺一擺順〉，沒料到剛開始就意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」

巫苡萱(左起)、籃籃、曾國城、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、徐乃麟、張文綺、徐凱希。《天才衝衝衝》主持群和《週末最強大》主持群相見歡（圖／華視）

侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。

