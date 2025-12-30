胡瓜玩遊戲機哀嚎 看電腦拿放大鏡

胡瓜親身體驗年輕人的休閒娛樂。

記者戴淑芳∕台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》最新一集播出胡瓜進行跨世代挑戰，胡瓜親身一探年輕人的休閒娛樂，看到年輕人們戴上手套，不斷對觸控螢幕拍打進行遊戲，速度極快也玩到滿頭大汗，新奇的畫面讓胡瓜開了眼界，讚嘆表示真的沒看過！

來到滿是機台的空間，胡瓜也趁機向年輕人學習技巧，嘗試體驗節奏遊戲，過程中胡瓜不斷失誤，用盡全身力氣在玩，還一度跟不上速度，讓胡瓜哀嚎：「也太難了！不要再逼我了！」不過體驗新事物的胡瓜也覺得有趣，甚至建議養老院也可以放一台活絡筋骨。

隨後胡瓜來到年輕人可以休息的耍廢空間，利用電腦點餐，不過電腦螢幕的字小到讓胡瓜尋求放大鏡，連看漫畫也用放大鏡，畫面非常逗趣，也抖出胡瓜是隱藏的動漫迷，許多線上的動漫都有收看。