胡瓜玩遊戲突嗆曾國城「還有臉待電視圈？」 衝突內幕曝

綜藝天王胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲近日為宣傳新節目《週末最強大》擔任《天才衝衝衝》來賓。沒想到在玩遊戲的過程中，曾國城因連續失誤過多，遭胡瓜吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」逗樂全場。

胡瓜（右2）答題意外翻車，自嘲「沒臉待在電視圈」。（圖／華視提供）

對於胡瓜以及陳亞蘭首度上《天才衝衝衝》，徐乃麟直呼：「這個節目的播出時段將卡位在我們之前。」曾國城則幽默調侃：「剛好可以先替《天才衝衝衝》暖身。」面對即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」甚至現場開金嗓，清唱節目主題曲。

廣告 廣告

胡瓜放話新節目開播節目收視率一定開紅盤，幽默表示：「我們如果有二的話，他們起碼有三。」徐乃麟則反虧：「你要做到二，我們頂多做到一點八，不敢超越你！」一旁的歐漢聲則被徐乃麟虧：「以前不紅的時候常來。」但陳亞蘭在意的卻是有人說《週末最強大》要幫《天才衝衝衝》暖身而當場震怒。沒料到籃籃卻落井下石立馬指出「兇手」是曾國城。

胡瓜（中）和陳亞蘭（右）為宣傳《週末最強大》獻上通告處女秀。（圖／華視提供）

而胡瓜首次玩〈擺一擺順〉遊戲時卻意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲則笑喊：「我也不貴！」

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱