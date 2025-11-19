胡瓜玩遊戲誤碰籃籃胸部！重壓她身上畫面惹議 網見狀全怒了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

綜藝天王胡瓜所主持的外景節目《綜藝大集合》播出至今25年，深獲觀眾喜愛，而胡瓜的ㄧ句口號「下面一位」更成為經典。不過，昨（17）日節目組到雲林麥寮架仔頭育安宮錄影，其中一個坐汽球的遊戲環節，胡瓜在過程中不慎觸碰到籃籃的胸部，畫面曝光隨即遭到網友炎上。

胡瓜與在玩遊戲過程中不慎誤觸籃籃。（圖／翻攝自s8714451 Thread）

一名網友昨（18）日在Threads發出，主持人胡瓜與籃藍親自下場玩節目招牌遊戲「投懷送抱」的畫面，可見籃藍坐在椅子上手拿氣球，表情看起來相當害怕，胡瓜則來回奔跑，接著手扶籃籃的肩膀，坐爆對方身上的氣球，最後還因力度太大，導致椅子整個垮掉，籃籃也跟往後倒，現場眾人笑翻，胡瓜見狀連忙說：「對不起。」不過，有人擷取影片中的片段發現，胡瓜在扶籃籃肩膀時，不慎手滑誤觸到她的胸部。

然而，此舉讓胡瓜瞬間遭到炎上，不少網友看到怒轟，「籃籃手一直護胸，那一秒鬆開就被摸，女生一定超反感」、「姑且不論男生女生是誰，光是這動作就很不雅，有一種被侵犯的感覺」、「到底為什麼要玩這種遊戲，低級當有趣。」也有人緩頰，「這麼久的節目，現在才一堆聖母跳出來」、「看起來就是手滑啊，雖然觀感的確不佳就是了。」

現任中華職棒樂天桃猿應援團推進隊長的籃籃，過去為該球隊啦啦隊「Rakuten Girls」成員，因為甜美外表及活潑開朗的個性爆紅，更曾擔任過啦啦隊長，之後跨足演藝圈，到各大綜藝節目擔任嘉賓，現為節目《綜藝大集合》、《綜藝新時代》以及《天才衝衝衝》的主持群之一。如今主持過程中不慎被觸摸到胸部，引發熱議，對此，籃籃目前尚未做出回應。至於《綜藝大集合》製作單位則表示，「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

