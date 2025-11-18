胡瓜玩遊戲誤「襲胸」籃籃挨轟 製作單位道歉了

資深主持人胡瓜日前在節目《綜藝大集合》玩招牌遊戲「投懷送抱」環節時，與籃籃一同挑戰壓氣球關卡，沒想到過程中因用力過度導致籃籃從椅子跌落，期間胡瓜原本要扶住籃籃肩膀的手，因重心不穩意外碰觸到她的胸部，畫面曝光後遭炎上。對此，《綜藝大集合》製作單位18日道歉了。

胡瓜日前在《綜藝大集合》玩遊戲時誤碰籃籃胸部。（圖／翻攝自《綜藝大集合》）

對於近日遊戲畫面的爭議，《綜藝大集合》製作單位18日回應：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

網友針對《綜藝大集合》遊戲畫面提出質疑。（圖／翻攝自Threads）

《綜藝大集合》由胡瓜領軍，搭檔阿翔、籃籃、郭忠祐共同主持，節目形式以主持群前往全台各大廟宇與當地民眾互動遊戲，同時發放現金獎勵。胡瓜在節目中發紅包時的經典台詞「下面一位」廣受觀眾喜愛，近年他更將此口號延伸創立YouTube頻道。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

