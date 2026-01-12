胡瓜現身曹西平靈堂憶秀場往事 林美秀曝他叮囑一事

胡瓜(右)與丁柔安一同現身悼念。(記者王文麟攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今(12)日是開放第三天，今早陳凱倫提前去致意，而下午胡瓜與丁柔安一同現身悼念，胡瓜表示來看看老朋友，提到對方走得蠻安詳。

胡瓜與曹西平兩人認識多年，胡瓜今天特地來向老友致意。(記者王文麟攝)

曹西平比胡瓜出道的早，不過兩人常會在秀場碰到，「他是唱歌我是去主持的，那時候我在新加坡表演的時候，曹西平其實已經是非常紅的，他跟梅艷芳當時是並稱『金童玉女』。」兩人認識多年，雖然這幾年比較少碰面，但有見到面還是會聊天，今天特地來向老友致意。

林美秀、許富凱現身悼念。(記者王文麟攝)

胡瓜在靈堂待約快半小時，與他差不多時間到的還有林美秀、許富凱，林美秀受訪時也提到有與胡瓜小聊了一會、彼此互相關懷，並叮囑大家要好好照顧自己、一定要平安健康。

