胡瓜現身曹西平靈堂！感嘆「事情很突然」：來看看老朋友

胡瓜與愛妻丁柔安一同前來弔唁曹西平。（圖／記者沈芳宇攝影）





資深藝人曹西平上月底於家中猝逝，享壽66歲，治喪小組近日對外發表正式聲明，將於本月27日舉行追思會，今（12）日進入靈堂開放第3日，稍早藝人胡瓜與愛妻丁柔安也一同前來弔唁，感嘆事情來得十分突然，「來看看老朋友」。

胡瓜與曹西平是同年，他下午2時左右現身靈堂，大約待了半個小時就搭車離開，談及曹西平，他回憶起與曹西平的過往表示，兩人過去在新加坡是同期，但曹西平比他還早出道，「他是唱歌我是去主持的，那時候我在新加坡表演的時候，曹西平其實已經非常紅，他跟梅艷芳當時在新加坡新聞版面並稱金童玉女。」

胡瓜憶起與曹西平過往情誼。（圖／記者沈芳宇攝影）

胡瓜提到，當時在秀場經常碰到曹西平，「那時候秀場的組合大概是楊耀東、包偉銘、陽帆、曹西平，他們屬於唱跳歌手」，雖然這幾年比較少碰面，但兩人只要有見面就會聊聊天，「聽他們助理講說走的非常安詳」，至於有無見到曹西平乾兒子Jeremy，他則說不太清楚，只看到有一個人站在那裡。



