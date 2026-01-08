胡瓜現身林光寧追思會！攜丁柔安、小禎穿白衣出席 快步走入會場

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲。追思會於今（8）日上午11點30分在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行，女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰也早已穿著白衣黑褲抵達現場。而胡瓜帶著老婆丁柔安與小禎現身。

胡瓜現身林光寧追思會。（圖／黃鈺晴攝）

稍早胡瓜帶著白色口罩，穿著一身白現身追思會，而一旁戴著白色帽子，身穿白色羽絨外套則是女兒小禎，至於老婆丁柔安也緊跟在後，不過一行人到現場簽完名後，並未多做停留，就快步走進會場。

其實除了胡瓜一家人外，稍早林智勝、修杰楷、游鴻明、邱黎寬等演藝圈好友皆現身。還有不少好友以花籃致意，女星李千娜白色花籃上寫著：「敬悼林光寧先生千古，緬思德澤，謹致深切哀思。」至於林俊傑、A-Lin則以林爸爸稱呼林光寧，表示「我們永遠懷念您。」屈中恆夫婦也寫下：「敬悼林光寧大哥，德望永昭。」表示哀悼。





