胡瓜生日收兩千萬法拉利大禮！小禎：反正以後他的就是我的
由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將於9月26、27日重返台北演出，今（9）日舉辦記者會，加入主持陣容的女兒小禎也一同出席。
小禎加入主持陣容 胡瓜吐背後原因
「鑽石舞台之夜」來到第四站，為何此次才邀請女兒入列？胡瓜表示：「舞台上的表演跟電視主持不一樣，小禎擅長電視、Podcast主持，可是舞台主持她還沒有歷練過，所以前面幾場她都有來觀摩，我告訴她舞台主持會比較難，因為十八般武藝都要會，要能演、能唱、能跳，她看了幾場之後，告訴我她準備好了。」
面對資深搭檔壓力 小禎盼快速融入
由於胡瓜和康康、歐弟、賴慧如多次合作主持，默契不在話下，小禎坦言多少會有點壓力，「但我覺得應該是可以滿快融入的，因為和大家其實都有一定的熟悉程度。」胡瓜也有要求她練歌，畢竟還是秀場演出，「舞台這條路非常漫長，我希望能夠帶領她慢慢接觸餐廳秀，慢慢漸入佳境，因為現在也很少人在教了，老一輩也慢慢不在舞台上了，必須要交棒給下一代學習傳承。 」
胡瓜收法拉利生日禮 小禎笑稱以後都她的
此外，胡瓜先前歡度67歲生日，收到一台紅色法拉利，他笑說因為今天下雨所以沒有開來，平常和丁柔安約會才會開。原來這台法拉利是家人一起送給他的生日禮物，一旁的蔡秋鳳爆料要價兩千多萬，小禎接著開玩笑說：「反正以後他的就是我的！」
其他人也在看
17歲黃仁勳靠這招追到老婆！超狂「學霸追愛密技」：保證妳這科拿全A
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期登上南韓人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得與妻子洛麗（Lori Mills）及一雙兒女同台亮相。在這場備受矚目的訪談中，黃仁勳不僅分享了經營科技帝國的觀點，更罕見地揭露了他與妻子長達 40 年的甜蜜愛情史，以及他令人莞爾的極簡生活哲學，展現出與以往公眾形象截然不同的親民與深情。
TPBL》5年3500萬合約到期面臨抉擇 高國豪鬆口想旅外：日本B.LEAGUE是理想舞台
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與球隊的5年、3500萬合約將於本季結束後到期，近期頻頻傳出可能挑戰海外聯賽
吳思賢七夕前夕3字放閃 親曝「大尺度」福利
「小樂」吳思賢8月14日七夕情人節前夕將首度挑戰台北Legacy TERA舉辦「還得是你 Beyond You」演唱會，同時也驚喜宣布全新同名單曲〈還得是你 Beyond You〉6月12日數位上架，如果要用3個關鍵字形容這場演唱會，他毫不猶豫回答：「我、愛、你。」強調這是一場獻給「你」的演唱會。
民進黨為何緊咬殷瑋？他解析藍營打沈伯洋有相同戰法：綠營策略沒多高深
近期台北市長蔣萬安被指在議會答詢和受訪時，需要北市研考會主委殷瑋提供即時講稿，引發討論。對此，國民黨台北市議員參選人賴苡任在網路節目《52直播間》中表示，民進黨鎖定殷瑋展開攻勢，想顯示蔣萬安的無能，如同賴苡任鎖定民進黨立委吳思瑤，襯托出民進黨台北市長參選人沈伯洋一竅不通，民進黨此舉反而讓殷瑋賺到聲量。賴苡任說明，此次台北市長選戰民進黨的策略很明確，就是讓吳思......
軍公教溢扣退休金少退2年 陳昭姿批扭曲法律：民進黨不想幹就自行解釋？
立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，但退多少溢扣退休金卻成為焦點。民眾黨立委陳昭姿於臉書發文指出，銓敘部8、9日陸續發出公文，只願意補發2025年12月28至2026年7月31日差額，自行扭曲法律，不願補發2024年與2025年溢扣的退休金差額。銓敘部可以這樣扭曲法律嗎？民進黨可以想幹就幹，不想幹就自行解釋？有多少人直接享受經濟成長紅利？陳昭姿：......
胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了
由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。
陳盈潔搶救餘命倒數！胡瓜曝兩人「斷聯10年」內幕 不捨傅子純：主力魔王
由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」公益演唱會系列來到第4站，將於9月26日、27 日移師台北國際會議中心（TICC）盛大舉行，票房收入將捐給華山基金會。今日包括胡瓜、康康、賴慧如、小禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳及 Luxygirls 等人出席，宣布兩天壓軸將是洪榮宏與巫啟賢。胡瓜受訪時才得知傳奇歌后陳盈潔病情，得知對方生命進入倒數階段時，忍不住在現場驚呼：「這麼嚴重！」
揭淡江大橋疏失遭網軍猛攻28天 台派網紅嘆：陳世凱恐重演「一屍五命敗票王」
淡江大橋通車後爭議不斷，先是機車道寬度備受質疑，後又有擋風牆螺絲竟能被徒手擰下，交通部更多次槓上質疑施工完整度或安全性的網紅與團體。揭開淡江大橋議題的網紅「火花羅」表示，事後他和友人遭受連續28日網軍攻擊，他自認是台派，也沒有針對任何政黨，甚至事前他還曾傳訊提醒民進黨幹部此事，「本來不會鬧大的事情，就是給你們鬧大，然後搞到現在大家都知道，5月12日是（交通......
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
江怡臻退選議員瞄準2028立委？ 媒體人揭真相
國民黨新北市議員江怡臻宣布不再角逐連任後，政壇關注其下一步規畫。國民黨新北市長參選人李四川10日首度鬆口表示，將主動邀請江怡臻談談，若有意願，歡迎加入競選團隊。媒體人朱凱翔直言，江怡臻曾分出選票讓藍營多上1席，現在尊重她的規劃，未來未必不選立委，但跟蘇巧慧補選完全無關。
民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長 與徐欣瑩二度對壘決勝負
經過長達半年多的深思，竹北市長鄭朝方終於點頭接受民進黨中央徵召參選新竹縣長。鄭朝方10日晚間在臉書發文強調，感謝竹北市民的支持，三年多市長任期也堅信，把事做對大家會懂會看見。如果新竹縣民授權，有信心新
胡瓜67歲大壽「喜收2000萬法拉利超跑」 背後神祕金主曝光了
「綜藝天王」胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。胡瓜日前歡慶67歲生日喜收家人送上逾2000萬元的法拉利跑車，開心說：「謝謝家人的心意。」女兒小禎不改幽默個性，笑喊，「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」
梁佑南片場「鏡中倒影」看到傅子純回來 簡單動作讓她放聲大喊
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，自10日起僅供家屬及至親好友弔唁。梁佑南近日因右眼黃斑部皺褶接受手術，仍堅持帶傷前來致意，受訪時淚崩表示難以置信。她透露，8日下午在劇組拍戲時，竟在恍惚間從化妝鏡的倒影中看見傅子純走過，讓她忍不住大喊一聲：「子純！」
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
5歲就出道！左左右右高中畢業 公開近況笑喊：沒有無敵星星了
雙胞胎團體「左左右右」5歲就出道，曾因跳南韓女團Crayon Pop歌曲〈Bar Bar Bar〉舞蹈在社群平台上爆紅，並登上美國節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）。如今2人已18歲，並完成了高中學業，透過影片開心表示：「我們18歲了！」
不給李四川面子！中藥公會理事長喊挺蘇巧慧
新北市長之戰，藍綠砲火不斷！兩名參選人蘇巧慧跟李四川，10日都出席中藥公會活動，李四川被拱跟蘇巧慧坐一起，李四川連忙婉拒，互動略顯尷尬。
無人機卡飛行員中間沒爆炸！川普考慮炸電廠
[NOWNEWS今日新聞]美國一架阿帕契直升機日前遭伊朗擊毀，兩名飛行員幸運逃生。美國總統川普透露最新細節，當時伊朗無人機撞上直升機後，卡在2名飛行員之間，起火但並未爆炸，美軍飛行員緊急迫降逃生。他也...
台股跌完又漲戲碼重演？美國CPI開獎「夜盤瞬間翻紅」 專家：就等川普TACO了
美國勞工統計局今（10）日公布5月消費者物價指數（CPI），年增率4.2%，創下2023年4月以來最大漲幅，但仍符合市場預期，也讓台股夜盤瞬間翻漲。對此，財經作家狄驤指出，市場先喘口氣，「剩下就是看川普何時TACO，以及市場順利消化AI鬼故事。」美國5月CPI年增4.2%，重返4字頭，年增率超過4月的3.8%，創下逾3年來的新高；另外，剔除食品和能源的核心C......
SpaceX上市倒數 史上最大IPO藏中美角力？唐湘龍示警：恐成AI派對熄燈號
馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX預計於12日正式掛牌上市，募資規模約750億美元，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人唐湘龍在網路節目《東南西北龍鳳配》中表示，SpaceX的上市成為AI瘋狂派對熄燈警示的可能性存在，從過去IPO的經驗來看，短時間內都可能出現落後大盤甚至回檔修正的情況，投資人應保持警覺，不要低估。拒收中港資金 SpaceX成中美科......
主持24年被一通電話請走！《命運好好玩》老戰友郭靜純替何篤霖抱不平 開轟：若是我會超不爽
60歲的資深藝人何篤霖日前因一通電話，被迫卸下主持長達24年的命理節目《命運好好玩》主持棒，不只觀眾與粉絲感到不捨，就連他合作10多年的搭檔郭靜純，今（10日）在臉書開直播時，也為昔日戰友抱不平！