胡瓜生日收兩千萬法拉利大禮！小禎：反正以後他的就是我的

「鑽石舞台之夜」演唱會由小禎、胡瓜、康康、賴慧如主持。（圖／小娛樂）

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將於9月26、27日重返台北演出，今（9）日舉辦記者會，加入主持陣容的女兒小禎也一同出席。

小禎加入主持陣容 胡瓜吐背後原因

「鑽石舞台之夜」來到第四站，為何此次才邀請女兒入列？胡瓜表示：「舞台上的表演跟電視主持不一樣，小禎擅長電視、Podcast主持，可是舞台主持她還沒有歷練過，所以前面幾場她都有來觀摩，我告訴她舞台主持會比較難，因為十八般武藝都要會，要能演、能唱、能跳，她看了幾場之後，告訴我她準備好了。」

面對資深搭檔壓力 小禎盼快速融入

由於胡瓜和康康、歐弟、賴慧如多次合作主持，默契不在話下，小禎坦言多少會有點壓力，「但我覺得應該是可以滿快融入的，因為和大家其實都有一定的熟悉程度。」胡瓜也有要求她練歌，畢竟還是秀場演出，「舞台這條路非常漫長，我希望能夠帶領她慢慢接觸餐廳秀，慢慢漸入佳境，因為現在也很少人在教了，老一輩也慢慢不在舞台上了，必須要交棒給下一代學習傳承。 」

胡瓜收法拉利生日禮 小禎笑稱以後都她的

此外，胡瓜先前歡度67歲生日，收到一台紅色法拉利，他笑說因為今天下雨所以沒有開來，平常和丁柔安約會才會開。原來這台法拉利是家人一起送給他的生日禮物，一旁的蔡秋鳳爆料要價兩千多萬，小禎接著開玩笑說：「反正以後他的就是我的！」

胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將重返台北演出。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導