胡瓜生日獲贈2千萬法拉利 女兒小禎幽默放話：以後他的就是我的！

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康康、胡瓜、小禎、賴慧如，一同出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會。（圖／侯世駿攝）

由綜藝大哥胡瓜發起並領軍主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，將於9月26、27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦中秋團圓限定場演出。今（9日）記者會上，胡瓜談到為何直到今年才正式邀請女兒一起主持，「其實多年來一直有這個想法，只是父女倆都不太擅長主動開口」。他回憶，早在十多年前赴紐約表演時，就曾帶著小禎同行，當時還有歐漢聲與辛龍一起參與演出，那也是小禎首次跟著出國主持工作。

胡瓜談到為何直到今年才正式邀請女兒一起主持。（圖／侯世駿攝）

胡瓜透露《鑽石舞台之夜》前幾場演出，小禎其實都有到場觀摩學習，自己也特別提醒她，舞台主持與棚內節目不同，需要具備唱歌、跳舞、表演及臨場反應等多元能力，「十八般武藝都要會」。經過幾次觀察後，小禎主動告訴他：「我準備好了。」父女才終於促成這次正式合作。

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胡瓜日前歡度67歲生日，獲家人送上一輛紅色法拉利作為生日禮物。（圖／下面一位提供）

此外，胡瓜日前歡度67歲生日，獲家人送上一輛紅色法拉利作為生日禮物。他笑說，因為當天下雨所以沒有把愛車開到記者會現場，平常則會開著車與妻子 丁柔安 約會。一旁的蔡秋鳳則爆料該輛法拉利價值超過2千萬元，小禎則立刻開玩笑表示：「反正以後他的就是我的！」引來全場大笑。

《鑽石舞台之夜》自去年2月於 台北流行音樂中心 開跑後，今年中秋團圓限定場已是公益列車第4站，並將以「華山基金會」作為受贈單位。演出陣容除了固定班底LuxyGirls、曾心梅、王彩樺、翁立友等人之外，還邀來台語金曲歌后蔡秋鳳、孫協志 以及剛完成個人演唱會的巫啟賢擔任壓軸嘉賓，陣容相當堅強，門票將於6月10日下午1點開賣。

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