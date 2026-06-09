胡瓜生日禮物收紅色法拉利！驚人天價曝光 「要價2000萬起跳」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC開唱，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygirls今（9）日出席記者會，胡瓜日前收到法拉利當作生日禮物，如今價格終於曝光。

胡瓜（左二）收到法拉利當生日禮物，法拉利價格終於曝光。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜日前迎來67歲生日，家人送上法拉利當作禮物，而這幾天剛好下雨，胡瓜笑說這幾天沒辦法開著新座駕兜風，他無奈表示，前幾天開出去，把敞篷打開就下雨。胡小禎提到，「真的很秘密，那台車真的帥。」她也開玩笑的說：「以後他的就是我的。」一旁的蔡秋鳳聽聞，脫口：「我恨。」她解釋，非常羨慕也能有人送她一台法拉利當禮物，她也爆料胡瓜的那台法拉利，要價2000萬以上。

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胡瓜生日當天被安排觀賞古董車行程，在最後一輛二手酒紅色法拉利現身，正是家人送上的禮物，他看到愛車真面目後更是激動不已，頻頻圍著車身欣賞細節，直呼：「太漂亮了！我每天都只是在影片上流口水，沒想到今天真的看到屬於自己的法拉利！」胡瓜感動不已，他開心表示：「我昨天一整晚都沒睡，今天真的太開心了！非常謝謝家人。」

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